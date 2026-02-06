Источник рассказал, как могут пройти переговоры Ирана и США в Омане

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Переговоры с США в Омане можно начать как "с нуля", так и продолжить прежние раунды диалога до конфликта в июне 2025 года, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Переговоры могут начаться как с нуля, так и стать продолжением прежних (пяти раундов - ред.) переговоров (прерванных конфликтом в июне 2025 года - ред.), поскольку были изменения в ядерном досье Ирана, в том числе атака США и Израиля (на иранские ядерные объекты - ред.)", - сказал собеседник агентства перед началом переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане в пятницу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".