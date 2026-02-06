МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине, заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский.
"Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков "поумнения" мы не видим абсолютно", - сказал он газете "Известия", отвечая на вопрос о действиях европейцев.
По словам Любинского, неизбежно, когда будет возобновлен серьезный разговор о принципах построения евразийской безопасности, со всей остротой будут ставиться вопросы, тема нерасширения НАТО присутствует в повестке дня уже десятилетия. Он отметил, что эта тема никуда не исчезнет сама по себе, в этом одна из ключевых причин тех деструктивных процессов, которые сегодня происходят в сфере европейской безопасности.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.