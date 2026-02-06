Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072583426.html
В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине
В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине
Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине, заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:48:00+03:00
2026-02-06T00:48:00+03:00
украина
россия
абу-даби
дмитрий любинский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072534864.html
https://ria.ru/20260202/kallas-2071685810.html
украина
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, абу-даби, дмитрий любинский, нато
Украина, Россия, Абу-Даби, Дмитрий Любинский, НАТО
В МИД заявили о деструктивной роли Европы в переговорах по Украине

Любинский: Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европа по-прежнему играет деструктивную роль в переговорах по Украине, заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский.
"Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков "поумнения" мы не видим абсолютно", - сказал он газете "Известия", отвечая на вопрос о действиях европейцев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Европа пытается сорвать переговоры по Украине, заявил Лавров
Вчера, 18:04
По словам Любинского, неизбежно, когда будет возобновлен серьезный разговор о принципах построения евразийской безопасности, со всей остротой будут ставиться вопросы, тема нерасширения НАТО присутствует в повестке дня уже десятилетия. Он отметил, что эта тема никуда не исчезнет сама по себе, в этом одна из ключевых причин тех деструктивных процессов, которые сегодня происходят в сфере европейской безопасности.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас
2 февраля, 15:08
 
УкраинаРоссияАбу-ДабиДмитрий ЛюбинскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала