Пентагон заявил, что продажа Украине запчастей отвечает интересам США - РИА Новости, 06.02.2026
23:53 06.02.2026
Пентагон заявил, что продажа Украине запчастей отвечает интересам США
Пентагон заявил, что продажа Украине запчастей отвечает интересам США
Пентагон утверждает, что продажа Киеву запчастей для военного оборудования отвечает целям национальной безопасности США.
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Пентагон утверждает, что продажа Киеву запчастей для военного оборудования отвечает целям национальной безопасности США.
В министерстве войны в пятницу сообщили о том, что государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около 185 миллионов долларов.
"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера", - утверждается в заявлении ведомства.
Как считают в Пентагоне, продажа Киеву запчастей не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
