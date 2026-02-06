Рейтинг@Mail.ru
23:34 06.02.2026
Пентагон предполагает, что запчасти якобы помогут ВСУ на поле боя
Передача Украине запчастей для американской военной техники и систем будет иметь прямое влияние на эффективность ВСУ на поле боя, предполагает Пентагон.
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Передача Украине запчастей для американской военной техники и систем будет иметь прямое влияние на эффективность ВСУ на поле боя, предполагает Пентагон.
"Поставка запасных частей напрямую повысит эффективность боевых действий за счет увеличения коэффициента боеготовности, улучшения логистики и снижения финансовых затрат благодаря ускоренному и более надежному циклу ремонта", - говорится в сообщении о согласованном военном контракте на 185 миллионов долларов.
Пентагон при этом подчеркивает, что на военные баланс в регионе сделка не повлияет, а указанные запчасти нужны для транспорта и оружейных систем, а также сопутствующих элементов логистики и программ поддержки.
Украина срочно нуждается в укреплении своих возможностей по поддержанию американского оборудования, признало министерство войны США.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США
