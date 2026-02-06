https://ria.ru/20260206/pentagon-2072818299.html
Пентагон предполагает, что запчасти якобы помогут ВСУ на поле боя
Пентагон предполагает, что запчасти якобы помогут ВСУ на поле боя - РИА Новости, 06.02.2026
Пентагон предполагает, что запчасти якобы помогут ВСУ на поле боя
Передача Украине запчастей для американской военной техники и систем будет иметь прямое влияние на эффективность ВСУ на поле боя, предполагает Пентагон. РИА Новости, 06.02.2026
Пентагон: поставки запчастей Украине повысят эффективность ВСУ