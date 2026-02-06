https://ria.ru/20260206/pentagon-2072818184.html
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.02.2026
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон
Продажа Киеву запчастей для военного оборудования не потребует отправлять на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков, заявили в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:34:00+03:00
2026-02-06T23:34:00+03:00
2026-02-06T23:34:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_0:322:2000:1447_1920x0_80_0_0_7877cd3f527271c8ede3445649826291.jpg
https://ria.ru/20260206/pentagon-2072818052.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_47:0:1976:1447_1920x0_80_0_0_984e7f5b05292f0cece0d5be60695153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон
Пентагон: отправки представителей США на Украину ради запчастей не потребуется