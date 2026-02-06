Рейтинг@Mail.ru
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.02.2026
23:34 06.02.2026
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон
2026-02-06T23:34:00+03:00
2026-02-06T23:34:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны сша
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США
Отправки представителей США на Украину не потребуется, заявил Пентагон

Пентагон: отправки представителей США на Украину ради запчастей не потребуется

© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / Sandra Manske
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Продажа Киеву запчастей для военного оборудования не потребует отправлять на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков, заявили в Пентагоне.
В министерстве войны в пятницу сообщили о том, что государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около 185 миллионов долларов.
"Реализация этой возможной продажи не потребует направления каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчиков на Украину", - говорится в заявлении ведомства.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США
В миреСШАУкраинаКиевМинистерство обороны США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
