Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Пентагон после одобрения контракта на запчасти для ВСУ признал, что Украине нужна помощь извне для поддержания боеготовности американской военной техники и вооружения.
"Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению для поддержания высоких темпов эксплуатации поставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения. Поставка запасных частей напрямую повысит боевую эффективность за счет увеличения общей оперативной готовности, улучшения логистики и снижения финансовой нагрузки в результате более устойчивого и быстрого ремонтного цикла", - говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.