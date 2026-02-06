Рейтинг@Mail.ru
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 06.02.2026 (обновлено: 23:35 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/pentagon-2072818052.html
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США - РИА Новости, 06.02.2026
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США
Пентагон после одобрения контракта на запчасти для ВСУ признал, что Украине нужна помощь извне для поддержания боеготовности американской военной техники и... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:32:00+03:00
2026-02-06T23:35:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260206/pentagon-2072713013.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Пентагон признал, что Киев не может поддерживать военное оборудование США

Пентагон: Киев не может самостоятельно поддерживать военное оборудование США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Пентагон после одобрения контракта на запчасти для ВСУ признал, что Украине нужна помощь извне для поддержания боеготовности американской военной техники и вооружения.
"Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению для поддержания высоких темпов эксплуатации поставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения. Поставка запасных частей напрямую повысит боевую эффективность за счет увеличения общей оперативной готовности, улучшения логистики и снижения финансовой нагрузки в результате более устойчивого и быстрого ремонтного цикла", - говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Пентагон заключил контракт с израильской оборонной компанией, пишут СМИ
Вчера, 15:15
 
В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала