06.02.2026
23:29 06.02.2026
Соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей, заявил Пентагон
Соотношение сил в регионе не изменится после продажи Украине американских запчастей для военного оборудования на 185 миллионов долларов, пообещал Пентагон. РИА Новости, 06.02.2026
Соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей, заявил Пентагон

Здание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соотношение сил в регионе не изменится после продажи Украине американских запчастей для военного оборудования на 185 миллионов долларов, пообещал Пентагон.
В министерстве войны в пятницу сообщили о том, что государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования и на сумму около 185 миллионов долларов,
"Предполагаемая продажа этого оборудования и сопутствующих предметов не изменит баланс сил в регионе", - говорится в заявлении министерства.
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине
24 января, 04:24
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
