Соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей, заявил Пентагон
Соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.02.2026
Соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей, заявил Пентагон
Соотношение сил в регионе не изменится после продажи Украине американских запчастей для военного оборудования на 185 миллионов долларов, пообещал Пентагон. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:29:00+03:00
2026-02-06T23:29:00+03:00
2026-02-06T23:29:00+03:00
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
украина
сша
Соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей, заявил Пентагон
Пентагон: соотношение сил не изменится после продажи Киеву запчастей на $185 млн