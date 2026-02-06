https://ria.ru/20260206/pentagon-2072713013.html
Пентагон заключил контракт с израильской оборонной компанией, пишут СМИ
Министерство обороны США заключило контракт на сумму около 210 миллионов долларов на закупку кассетных артиллерийских снарядов у израильской государственной... РИА Новости, 06.02.2026
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости.
Министерство обороны США заключило контракт на сумму около 210 миллионов долларов на закупку кассетных артиллерийских снарядов у израильской государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание Intercept
со ссылкой на правительственную базу контрактов.
По данным издания, соглашение было подписано в сентябре и ранее не раскрывалось публично. Отмечается, что это крупнейший за последние годы контракт Пентагона
на закупку вооружений у израильского производителя.
Как уточняется, в рамках трехлетнего соглашения компания должна наладить производство новых 155-миллиметровых боеприпасов XM1208, которые призваны заменить устаревшие кассетные снаряды.
Издание обращает внимание, что контракт был заключен без открытого конкурса - на основании исключения "в интересах общественности", предусмотренного американским законодательством о госзакупках.
По словам исследователя военных контрактов центра Stimson Джулии Гледхилл, "подобные соглашения с иностранным оборонным подрядчиком на сумму около 200 миллионов долларов встречаются крайне редко".: