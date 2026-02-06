Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заключил контракт с израильской оборонной компанией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
15:15 06.02.2026
Пентагон заключил контракт с израильской оборонной компанией, пишут СМИ
Министерство обороны США заключило контракт на сумму около 210 миллионов долларов на закупку кассетных артиллерийских снарядов у израильской государственной...
в мире
министерство обороны сша
https://ria.ru/20260131/ssha-2071366573.html
https://ria.ru/20260206/pentagon-2072632560.html
в мире, министерство обороны сша
Пентагон заключил контракт с израильской оборонной компанией, пишут СМИ

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт на сумму около 210 миллионов долларов на закупку кассетных артиллерийских снарядов у израильской государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание Intercept со ссылкой на правительственную базу контрактов.
По данным издания, соглашение было подписано в сентябре и ранее не раскрывалось публично. Отмечается, что это крупнейший за последние годы контракт Пентагона на закупку вооружений у израильского производителя.
Запуск управляемой ракеты класса воздух-земля AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
31 января, 02:00
Как уточняется, в рамках трехлетнего соглашения компания должна наладить производство новых 155-миллиметровых боеприпасов XM1208, которые призваны заменить устаревшие кассетные снаряды.
Издание обращает внимание, что контракт был заключен без открытого конкурса - на основании исключения "в интересах общественности", предусмотренного американским законодательством о госзакупках.
По словам исследователя военных контрактов центра Stimson Джулии Гледхилл, "подобные соглашения с иностранным оборонным подрядчиком на сумму около 200 миллионов долларов встречаются крайне редко".:
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Пентагон имеет более 450 ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
Вчера, 11:11
 
