Пентагон заключил контракт с израильской оборонной компанией, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт на сумму около 210 миллионов долларов на закупку кассетных артиллерийских снарядов у израильской государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание Intercept со ссылкой на правительственную базу контрактов.

По данным издания, соглашение было подписано в сентябре и ранее не раскрывалось публично. Отмечается, что это крупнейший за последние годы контракт Пентагона на закупку вооружений у израильского производителя.

Как уточняется, в рамках трехлетнего соглашения компания должна наладить производство новых 155-миллиметровых боеприпасов XM1208, которые призваны заменить устаревшие кассетные снаряды.

Издание обращает внимание, что контракт был заключен без открытого конкурса - на основании исключения "в интересах общественности", предусмотренного американским законодательством о госзакупках.