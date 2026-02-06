Рейтинг@Mail.ru
Пентагон имеет более 450 ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
11:11 06.02.2026
Пентагон имеет более 450 ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
Пентагон имеет более 450 ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
2026-02-06T11:11:00+03:00
2026-02-06T11:11:00+03:00
Пентагон имеет более 450 ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщили СМИ

NBC: Пентагон имеет более 450 ракет Tomahawk для ударов по Ирану

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пентагон располагает более чем 450 ракетами Tomahawk на Ближнем Востоке, которые могут быть использованы для ударов по Ирану, если президент США Дональд Трамп "даст зеленый свет", сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
«
"Пентагон также имеет более 450 ракет для поражения наземных целей Tomahawk, размещенных на кораблях в регионе (Ближнего Востока - ред.) - оружия, готового к применению против режима, если Трамп даст зеленый свет операции", - передает телеканал со ссылкой на неназванное официальное лицо из США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Глава МИД Ирана в пятницу в Маскате, столице Омана, проведет переговоры с американской делегацией, которую возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это будут первые переговоры после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
Источник: Иран считает нерациональным вести переговоры с США по ракетам
