Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/pensionerka-2072623489.html
Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье
Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье - РИА Новости, 06.02.2026
Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 84-летней жительницы поселка Умба, которая подозревается в том, что подожгла... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:36:00+03:00
2026-02-06T10:36:00+03:00
происшествия
россия
мурманская область
советский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20251127/sk-2058144941.html
россия
мурманская область
советский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мурманская область, советский
Происшествия, Россия, Мурманская область, Советский
Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье

Пенсионерку в Заполярье задержали за убийство соседок через поджог в своем жилье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 84-летней жительницы поселка Умба, которая подозревается в том, что подожгла диван в своей квартире и ушла, в результате две женщины погибли, сообщили в региональном СУСК РФ.
Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). "По версии следствия, утром 25 января 2026 года подозреваемая осуществила поджог дивана в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Советской, после чего покинула помещение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две женщины 1972 и 1949 годов рождения, находившиеся в смежной квартире, отравились окисью углерода и погибли. Пенсионерку поместили в медицинское учреждение закрытого типа для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Работа СК РФ на месте поджога квартиры в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Петербурге 13-летняя девочка подожгла квартиру для сокрытия убийства
27 ноября 2025, 18:09
 
ПроисшествияРоссияМурманская областьСоветский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала