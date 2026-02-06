Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 84-летней жительницы поселка Умба, которая подозревается в том, что подожгла диван в своей квартире и ушла, в результате две женщины погибли, сообщили в региональном СУСК РФ.