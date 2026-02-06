https://ria.ru/20260206/pensionerka-2072623489.html
Пенсионерку в Заполярье заподозрили в убийстве через поджог в своем жилье
2026-02-06T10:36:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, россия, мурманская область, советский
МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 84-летней жительницы поселка Умба, которая подозревается в том, что подожгла диван в своей квартире и ушла, в результате две женщины погибли, сообщили в региональном СУСК РФ.
Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух лиц). "По версии следствия, утром 25 января 2026 года подозреваемая осуществила поджог дивана в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Советской
, после чего покинула помещение", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что две женщины 1972 и 1949 годов рождения, находившиеся в смежной квартире, отравились окисью углерода и погибли. Пенсионерку поместили в медицинское учреждение закрытого типа для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.