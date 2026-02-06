Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Заманского орденом князя Даниила Московского - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:57 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/patriarkh-2072725359.html
Патриарх Кирилл наградил Заманского орденом князя Даниила Московского
Патриарх Кирилл наградил Заманского орденом князя Даниила Московского - РИА Новости, 06.02.2026
Патриарх Кирилл наградил Заманского орденом князя Даниила Московского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом благоверного князя Даниила Московского I степени народного артиста РСФСР Владимира Заманского,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:57:00+03:00
2026-02-06T15:57:00+03:00
религия
рсфср
муром
ссср
владимир заманский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92148/18/921481864_0:0:1956:1101_1920x0_80_0_0_c8ad0084e25ab787378b72fd45690b93.jpg
https://ria.ru/20260201/kirill-2071593983.html
https://ria.ru/20260201/patriarkh-2071565057.html
рсфср
муром
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92148/18/921481864_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_cfac2285273408c5dd1a92f4c3c822c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, муром, ссср, владимир заманский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, РСФСР, Муром, СССР, Владимир Заманский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл наградил Заманского орденом князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл наградил актера Заманского орденом князя Даниила Московского

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Заманский в роли Прохорова в советско-монгольском художественном фильме "Исход"
Владимир Заманский в роли Прохорова в советско-монгольском художественном фильме Исход - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Заманский в роли Прохорова в советско-монгольском художественном фильме "Исход"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом благоверного князя Даниила Московского I степени народного артиста РСФСР Владимира Заманского, отмечающего 100-летний юбилей, за заслуги в области культуры.
"Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его назвали
1 февраля, 22:27
"Господь наделил вас не только жизненным, но и творческим долголетием. На кинофильмах и театральных постановках с вашим участием выросло не одно поколение российских зрителей, а созданные вами образы и поныне не теряют своей актуальности, напоминая людям о непреходящих духовно-нравственных ценностях", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Патриарх отметил, что долгие годы актер является прихожанином Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, в восстановлении которого он принимал активное участие.
Лауреат Государственной премии СССР Заманский родился в Кременчуге 6 февраля 1926 года. Актер снимался в фильмах "Проверка на дорогах", "Два капитана", "Фронт без флангов", "Сто дней до приказа", "Вечный зов" и многих других.
Патриарх Московский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, зачем студентом выпил две бутылки коньяка
1 февраля, 16:38
 
РелигияРСФСРМуромСССРВладимир ЗаманскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала