Патриарх Кирилл наградил Заманского орденом князя Даниила Московского

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом благоверного князя Даниила Московского I степени народного артиста РСФСР Владимира Заманского, отмечающего 100-летний юбилей, за заслуги в области культуры.
"Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Господь наделил вас не только жизненным, но и творческим долголетием. На кинофильмах и театральных постановках с вашим участием выросло не одно поколение российских зрителей, а созданные вами образы и поныне не теряют своей актуальности, напоминая людям о непреходящих духовно-нравственных ценностях", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Патриарх отметил, что долгие годы актер является прихожанином Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, в восстановлении которого он принимал активное участие.
Лауреат Государственной премии СССР Заманский родился в Кременчуге 6 февраля 1926 года. Актер снимался в фильмах "Проверка на дорогах", "Два капитана", "Фронт без флангов", "Сто дней до приказа", "Вечный зов" и многих других.