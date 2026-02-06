Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска можно получить во время декрета - РИА Новости, 06.02.2026
01:59 06.02.2026
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска можно получить во время декрета
Отпуск во время декрета начисляется так же, как если бы женщина продолжала работать, а после декретного отпуска сотрудница вправе взять накопившиеся дни... РИА Новости, 06.02.2026
общество
россия
россия
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска можно получить во время декрета

РИА Новости: отпуск во время декрета назначается как и во время работы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Женщина с детской коляской в парке. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отпуск во время декрета начисляется так же, как если бы женщина продолжала работать, а после декретного отпуска сотрудница вправе взять накопившиеся дни отпуска, рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, патентный поверенный РФ Анна Покровская.
"За каждый год "вырабатывается" и основной, и дополнительный отпуск. Если раньше получали, скажем, 35 дней, то и в годы декрета накапливается столько же. После возвращения на работу сотрудница вправе взять скопившиеся отпуска сразу или распределить по договоренности с работодателем", - сказала Покровская.
Она подчеркнула, что декретный отпуск по уходу за ребенком до трех лет учитывается в стаже, который предоставляет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, в течение декрета сохраняется право не только на основной отпуск (28 дней), но и на дополнительный, если он предусмотрен условиями труда, например, за работу в вредных или опасных условиях.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Совфеде рассказали, как декрет влияет на пенсию
20 января, 02:16
20 января, 02:16
 
ОбществоРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
