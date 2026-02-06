https://ria.ru/20260206/otpusk-2072587652.html
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска можно получить во время декрета
РИА Новости: отпуск во время декрета назначается как и во время работы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отпуск во время декрета начисляется так же, как если бы женщина продолжала работать, а после декретного отпуска сотрудница вправе взять накопившиеся дни отпуска, рассказала РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права, патентный поверенный РФ Анна Покровская.
"За каждый год "вырабатывается" и основной, и дополнительный отпуск. Если раньше получали, скажем, 35 дней, то и в годы декрета накапливается столько же. После возвращения на работу сотрудница вправе взять скопившиеся отпуска сразу или распределить по договоренности с работодателем", - сказала Покровская.
Она подчеркнула, что декретный отпуск по уходу за ребенком до трех лет учитывается в стаже, который предоставляет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Так, в течение декрета сохраняется право не только на основной отпуск (28 дней), но и на дополнительный, если он предусмотрен условиями труда, например, за работу в вредных или опасных условиях.