Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Люди, которых вакцинировали против натуральной оспы, частично защищены от оспы обезьян, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

"У части населения нашей страны и вообще мира была вакцинация против натуральной оспы. И частично антитела могут защищать от этого вируса оспы. Поэтому особой опасности я здесь не вижу", - сказала эксперт.