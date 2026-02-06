Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян - РИА Новости, 06.02.2026
00:57 06.02.2026
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян - РИА Новости, 06.02.2026
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян
Люди, которых вакцинировали против натуральной оспы, частично защищены от оспы обезьян, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной... РИА Новости, 06.02.2026
московская область (подмосковье)
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян

РИА Новости: от оспы обезьян защищены те, кто был вакцинирован

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Люди, которых вакцинировали против натуральной оспы, частично защищены от оспы обезьян, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.
"У части населения нашей страны и вообще мира была вакцинация против натуральной оспы. И частично антитела могут защищать от этого вируса оспы. Поэтому особой опасности я здесь не вижу", - сказала эксперт.
Вирус оспы обезьян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Оспу обезьян можно подхватить в примерочной? Врач рассказала о рисках
