Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян
Люди, которых вакцинировали против натуральной оспы, частично защищены от оспы обезьян, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент департамента фундаментальной... РИА Новости, 06.02.2026
