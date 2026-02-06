Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину
11:51 06.02.2026
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину
Если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада... РИА Новости, 06.02.2026
в мире, украина, россия, великобритания, виктор орбан, марк рютте, нато, верховная рада украины, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Виктор Орбан, Марк Рютте, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Сийярто назвал заявление Рютте о войсках на Украине возмутительным
5 февраля, 23:50
"Дело не только в словах генерального секретаря НАТО, но и в письменных соглашениях между Францией и Великобританией, есть устные заявления немцев, подтверждающие это, где говорится, что они хотят разместить солдат на территории Украины и называют это гарантией безопасности", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что российские власти "говорили и говорят каждый день, что этого делать нельзя".
"Если (западные - ред.) солдаты попадут на Украину, они станут для русских военной целью, и по ним будут стрелять. Если мы отправим солдат на Украину без соглашения с русскими, это будет означать, что европейская армия, европейские солдаты будут воевать с русскими на территории Украины", - добавил он.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине
4 февраля, 11:09
Орбан также выступил против приёма Украины в Евросоюз, поскольку это означало бы для сообщества "немедленную войну с Россией".
"Речь идет о линии фронта длиной в 1200 километров, и даже если будет мир, невозможно знать, как долго он продлится. Поэтому вступление Украины в ЕС представляет собой прямую угрозу войны для каждой европейской страны", - отметил он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Сийярто прокомментировал вопрос о миротворцах НАТО на Украине
4 апреля 2025, 15:53
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияВиктор ОрбанМарк РюттеНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
