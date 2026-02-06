Орбан прокомментировал слова Рютте об отправке войск на Украину

БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО , которые согласились участвовать в этом.

"Дело не только в словах генерального секретаря НАТО, но и в письменных соглашениях между Францией Великобританией , есть устные заявления немцев, подтверждающие это, где говорится, что они хотят разместить солдат на территории Украины и называют это гарантией безопасности", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Венгерский премьер отметил, что российские власти "говорили и говорят каждый день, что этого делать нельзя".

"Если (западные - ред.) солдаты попадут на Украину, они станут для русских военной целью, и по ним будут стрелять. Если мы отправим солдат на Украину без соглашения с русскими, это будет означать, что европейская армия, европейские солдаты будут воевать с русскими на территории Украины", - добавил он.

Орбан также выступил против приёма Украины в Евросоюз, поскольку это означало бы для сообщества "немедленную войну с Россией".

"Речь идет о линии фронта длиной в 1200 километров, и даже если будет мир, невозможно знать, как долго он продлится. Поэтому вступление Украины в ЕС представляет собой прямую угрозу войны для каждой европейской страны", - отметил он.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.