БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Если слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину после завершения конфликта исполнятся, это будет означать войну Запада с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
"Дело не только в словах генерального секретаря НАТО, но и в письменных соглашениях между Францией и Великобританией, есть устные заявления немцев, подтверждающие это, где говорится, что они хотят разместить солдат на территории Украины и называют это гарантией безопасности", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что российские власти "говорили и говорят каждый день, что этого делать нельзя".
"Если (западные - ред.) солдаты попадут на Украину, они станут для русских военной целью, и по ним будут стрелять. Если мы отправим солдат на Украину без соглашения с русскими, это будет означать, что европейская армия, европейские солдаты будут воевать с русскими на территории Украины", - добавил он.
Орбан также выступил против приёма Украины в Евросоюз, поскольку это означало бы для сообщества "немедленную войну с Россией".
"Речь идет о линии фронта длиной в 1200 километров, и даже если будет мир, невозможно знать, как долго он продлится. Поэтому вступление Украины в ЕС представляет собой прямую угрозу войны для каждой европейской страны", - отметил он.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
