15:00 06.02.2026
Опрос показал отношение россиян к сохранению наследия народов властями
Опрос показал отношение россиян к сохранению наследия народов властями

Мамонов: 80% россиян уверены, что власти сохраняют наследия народов РФ

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкУчастники и гости во время корякского обрядового праздника "Хололо" в Петропавловске-Камчатском
Участники и гости во время корякского обрядового праздника Хололо в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Участники и гости во время корякского обрядового праздника "Хололо" в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство россиян (80%) уверены, что российские власти создают условия для сохранения культурного наследия народов России, сообщил руководитель департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Президент РФ Владимир Путин 5 февраля объявил Год единства народов России открытым.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Вчера, 10:04
"По мнению наших россиян, государство создает условия для развития, для сохранения различных национальностей... Когда мы посмотрим на цифры, к примеру в части сохранения культурного наследия, то отчётливо доминирует мнение о том, что сегодня российские власти создают условия для сохранения культурного наследия народов России", - сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Год единства народов России: долгосрочная политика на базе общих ценностей", который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По данным аналитического центра ВЦИОМ, представленным на круглом столе, 80% россиян считают, что российские власти создают условия для сохранения культурного наследия народов России. Кроме того, согласно информации аналитического центра ВЦИОМ, у 35% россиян ценность "единство народов России" ассоциируется со сплоченностью, у 11% - с межнациональным согласием, у 11% - с единением, а у 5% - с миром.
"Мы буквально позавчера спросили у наших респондентов, вообще знают или не знают ли они, в честь чего или в честь кого назван 2026 год, как он вообще называется. И 27% россиян, а это много, подчеркну, для такого формата ответов, сообщили, что да, они знают, и они дали правильное название этого года. Таким образом, мы можем говорить об актуальности этого вопроса, о значимости и о личном преломлении тех вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, понимании, что они влияют на страну, влияют на жизнь каждого из нас в той или иной степени и в разных ситуациях", - отметил Мамонов.
Выгул собаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице
1 февраля, 09:40
 
РоссияМихаил МамоновВладимир ПутинВЦИОМОбщество
 
 
