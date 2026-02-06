Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/oon-2072819165.html
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ - РИА Новости, 06.02.2026
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ
Специальный докладчик Совета ООН по правам человека и свободы выражения мнений Ирен Хан выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Германии после... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:51:00+03:00
2026-02-06T23:51:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
лейпциг
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260206/germaniya-2072779936.html
https://ria.ru/20260206/narkotik-2072718489.html
германия
берлин (город)
лейпциг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), лейпциг, оон
В мире, Германия, Берлин (город), Лейпциг, ООН
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ

FAZ: представительница ООН заявила о проблемах со свободой слова в Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека и свободы выражения мнений Ирен Хан выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Германии после визита в ряд городов страны, пишет немецкая газета FAZ.
"Представительница ООН выразила обеспокоенность состоянием свободы выражения мнений в Германии", - сообщает газета со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Приведет к расколу". На Западе забили тревогу из-за решения Германии
Вчера, 18:55
По ее словам, многие жители опасаются открыто высказывать свою позицию. О чувстве страха сообщали, в частности, еврейские студенты, пропалестинские активисты, сторонники прав женщин, а также журналисты, ученые и представители культуры.
В ходе поездки Хан посетила Берлин, Лейпциг, Дрезден, Кёльн, Дюссельдорф и Карлсруэ. По итогам визита она заявила, что реакция немецких властей на существующие угрозы не соответствует международным стандартам в области прав человека.
Хан также раскритиковала такие меры, как расширенная защита должностных лиц от публичной критики, запреты на лозунги активистов и наблюдение за организациями на основании размытых обвинений в экстремизме. Отдельную обеспокоенность она выразила в связи с применением антитеррористических законов, которые, по ее словам, ограничивают деятельность в поддержку прав палестинцев.
Отмечается, что итоговый доклад по результатам визита в Германию Хан планирует представить в июне.
Предупреждение о синтетическом наркотике цихлорфине в одном из медучреждений Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
Вчера, 15:31
 
В миреГерманияБерлин (город)ЛейпцигООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала