В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ

БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека и свободы выражения мнений Ирен Хан выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Германии после визита в ряд городов страны, пишет немецкая газета FAZ.

"Представительница ООН выразила обеспокоенность состоянием свободы выражения мнений в Германии", - сообщает газета со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

По ее словам, многие жители опасаются открыто высказывать свою позицию. О чувстве страха сообщали, в частности, еврейские студенты, пропалестинские активисты, сторонники прав женщин, а также журналисты, ученые и представители культуры.

Лейпциг, Дрезден, Кёльн, Дюссельдорф и В ходе поездки Хан посетила Берлин Карлсруэ . По итогам визита она заявила, что реакция немецких властей на существующие угрозы не соответствует международным стандартам в области прав человека.

Хан также раскритиковала такие меры, как расширенная защита должностных лиц от публичной критики, запреты на лозунги активистов и наблюдение за организациями на основании размытых обвинений в экстремизме. Отдельную обеспокоенность она выразила в связи с применением антитеррористических законов, которые, по ее словам, ограничивают деятельность в поддержку прав палестинцев.