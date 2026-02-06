https://ria.ru/20260206/oon-2072819165.html
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ - РИА Новости, 06.02.2026
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ
Специальный докладчик Совета ООН по правам человека и свободы выражения мнений Ирен Хан выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Германии после... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:51:00+03:00
2026-02-06T23:51:00+03:00
2026-02-06T23:51:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
лейпциг
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260206/germaniya-2072779936.html
https://ria.ru/20260206/narkotik-2072718489.html
германия
берлин (город)
лейпциг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), лейпциг, оон
В мире, Германия, Берлин (город), Лейпциг, ООН
В ООН заявили о проблемах со свободой слова в Германии, пишет FAZ
FAZ: представительница ООН заявила о проблемах со свободой слова в Германии
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека и свободы выражения мнений Ирен Хан выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Германии после визита в ряд городов страны, пишет немецкая газета FAZ.
"Представительница ООН
выразила обеспокоенность состоянием свободы выражения мнений в Германии", - сообщает газета со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.
По ее словам, многие жители опасаются открыто высказывать свою позицию. О чувстве страха сообщали, в частности, еврейские студенты, пропалестинские активисты, сторонники прав женщин, а также журналисты, ученые и представители культуры.
В ходе поездки Хан посетила Берлин
, Лейпциг
, Дрезден
, Кёльн
, Дюссельдорф
и Карлсруэ
. По итогам визита она заявила, что реакция немецких властей на существующие угрозы не соответствует международным стандартам в области прав человека.
Хан также раскритиковала такие меры, как расширенная защита должностных лиц от публичной критики, запреты на лозунги активистов и наблюдение за организациями на основании размытых обвинений в экстремизме. Отдельную обеспокоенность она выразила в связи с применением антитеррористических законов, которые, по ее словам, ограничивают деятельность в поддержку прав палестинцев.
Отмечается, что итоговый доклад по результатам визита в Германию Хан планирует представить в июне.