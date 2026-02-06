Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/oon-2072812134.html
Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах
Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах - РИА Новости, 06.02.2026
Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию на время зимних Олимпийских игр в Италии, заявив, что единственной борьбой между народами должна... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:27:00+03:00
2026-02-06T22:27:00+03:00
италия
милан
кортина-д'ампеццо
антониу гутерреш
оон
спорт
в мире
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071186119_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9e9f4f26d43dafa02b3b40335cba3d92.jpg
https://ria.ru/20260206/tseremoniya-otkrytiya-olimpiady-smotret-onlayn-2072808435.html
https://ria.ru/20260206/olimpiada-2072797586.html
италия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071186119_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_60078a00afcb6b9348f08cfb73460581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, милан, кортина-д'ампеццо, антониу гутерреш, оон, спорт, в мире, зимние олимпийские игры 2026
Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Антониу Гутерреш, ООН, Спорт, В мире, Зимние Олимпийские игры 2026
Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах

Генсек ООН Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах

© REUTERS / Eduardo MunozГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 6 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию на время зимних Олимпийских игр в Италии, заявив, что единственной борьбой между народами должна быть борьба на спортивной арене, а не на поле боя.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.
Сан-Сиро - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция
Вчера, 21:55
"Олимпийские и паралимпийские игры - это маяк надежды. Праздник человеческого потенциала — командной работы, честной игры и взаимного уважения. Благодаря вашей преданности делу и упорству мы видим, каким может быть объединённый мир, и чего человечество способно достичь, когда стремится к лучшему", – заявил генсек, его заявление распространил его офис.
Говоря об олимпийском перемирии, он отметил, что простая истина состоит в том, что "единственной борьбой между народами должна быть борьба на спортивной арене, а не на поле боя".
"Я призываю все стороны конфликтов соблюдать Олимпийское перемирие. Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру", – подчеркнул генсек.
Олимпийские кольца на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Четверть россиян будут следить за успехами соотечественников на Олимпиаде
Вчера, 21:04
 
ИталияМиланКортина-д'АмпеццоАнтониу ГутеррешООНСпортВ миреЗимние Олимпийские игры 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала