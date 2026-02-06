Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию: бороться надо на стадионах

ООН, 6 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к олимпийскому перемирию на время зимних Олимпийских игр в Италии, заявив, что единственной борьбой между народами должна быть борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят 6-22 февраля в итальянских Милане Кортина-д'Ампеццо . В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.

"Олимпийские и паралимпийские игры - это маяк надежды. Праздник человеческого потенциала — командной работы, честной игры и взаимного уважения. Благодаря вашей преданности делу и упорству мы видим, каким может быть объединённый мир, и чего человечество способно достичь, когда стремится к лучшему", – заявил генсек, его заявление распространил его офис.

Говоря об олимпийском перемирии, он отметил, что простая истина состоит в том, что "единственной борьбой между народами должна быть борьба на спортивной арене, а не на поле боя".