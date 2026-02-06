Рейтинг@Mail.ru
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем
06.02.2026
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем
Актриса Олеся Железняк в беседе с РИА Новости опровергла информацию о проблемах со здоровьем, отметив, что с ней все в порядке.
общество
2026
общество
Общество
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк в беседе с РИА Новости опровергла информацию о проблемах со здоровьем, отметив, что с ней все в порядке.
"Все в порядке. Мне звонят все утро. Успокойте всех, пожалуйста, все нормально", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-канале "112" сообщили, что Железняк экстренно потребовалась помощь медиков, якобы актрисе стало плохо ночью дома.
Общество
 
 
