Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 06.02.2026
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем
Актриса Олеся Железняк в беседе с РИА Новости опровергла информацию о проблемах со здоровьем, отметив, что с ней все в порядке.
Олеся Железняк опровергла информацию о проблемах со здоровьем
РИА Новости: Олеся Железняк опровергла сообщения о проблемах со здоровьем
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк в беседе с РИА Новости опровергла информацию о проблемах со здоровьем, отметив, что с ней все в порядке.
"Все в порядке. Мне звонят все утро. Успокойте всех, пожалуйста, все нормально", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-канале "112" сообщили, что Железняк экстренно потребовалась помощь медиков, якобы актрисе стало плохо ночью дома.