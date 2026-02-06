https://ria.ru/20260206/ogranicheniya-2072658427.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 06.02.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:30:00+03:00
2026-02-06T12:30:00+03:00
2026-02-06T12:39:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
раменский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068757564_0:155:3136:1919_1920x0_80_0_0_2fe8b197ac8de6d8da0d344cde345dc8.jpg
https://ria.ru/20260206/ogranicheniya-2072594518.html
жуковский
раменский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068757564_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_80e417117dfb8d4be807b248eacb59e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, раменский
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Раменский
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения