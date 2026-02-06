https://ria.ru/20260206/ogranicheniya-2072634546.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.02.2026
