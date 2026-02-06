https://ria.ru/20260206/odessa-2072619550.html
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного
Военнослужащий ВСУ ликвидирован в результате взрыва автомобиля в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.02.2026
В Одессе при взрыве автомобиля украинского военного погиб водитель