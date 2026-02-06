Рейтинг@Mail.ru
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/odessa-2072619550.html
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного - РИА Новости, 06.02.2026
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного
Военнослужащий ВСУ ликвидирован в результате взрыва автомобиля в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:08:00+03:00
2026-02-06T10:08:00+03:00
в мире
одесса
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
https://ria.ru/20260206/rossiya-2072593481.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одессе подорвали автомобиль украинского военного

В Одессе при взрыве автомобиля украинского военного погиб водитель

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ ликвидирован в результате взрыва автомобиля в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Взорванный в Одессе автомобиль принадлежал военному... водитель погиб на месте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Ранее в пятницу утром Одесское областное управление полиции сообщило о взрыве автомобиля на улице Академика Королева, в результате которого погиб владелец транспортного средства, мужчина в возрасте 21 года. Имя погибшего, как и причины взрыва не назывались. В полиции уточнили, что на месте работают криминалисты.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров
04:53
 
В миреОдессаСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала