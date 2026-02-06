В Одессе подорвали автомобиль украинского военного

Ранее в пятницу утром Одесское областное управление полиции сообщило о взрыве автомобиля на улице Академика Королева, в результате которого погиб владелец транспортного средства, мужчина в возрасте 21 года. Имя погибшего, как и причины взрыва не назывались. В полиции уточнили, что на месте работают криминалисты.