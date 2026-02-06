Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, заявил Кассис - РИА Новости, 06.02.2026
21:18 06.02.2026
ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, заявил Кассис
ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, заявил Кассис

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, но в последние недели настоящего диалога не ощущалось.
"Мы обсудили эти вопросы совместно, однако теперь им (России и Украине – ред.) необходимо обдумать предложения, обсудить их внутри своих структур, после чего они предоставят свои отклики через свои миссии здесь, в Вене, чтобы организация могла быть задействована в этом обсуждении. Мы считаем, что первым шагом должно стать выстраивание нового диалога. Мы хотим быть платформой для диалога. Однако в последние недели нам не довелось наблюдать подлинный диалог", - сказал он.
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министрами иностранных дел РФ и Швейцарии Сергеем Лавровым и Иньяцио Кассисом в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ОБСЕ сделает все для избегания будущего конфликта в Европе, заявил генсек
Вчера, 21:17
В четверг глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для "Российской газеты" 3 декабря резко оценил текущее состояние организации, заявив, что страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности
Вчера, 20:54
 
