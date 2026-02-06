ОБСЕ сделает все для избегания будущего конфликта в Европе, заявил генсек

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. ОБСЕ сделает все возможное, чтобы предотвратить будущий конфликт в Европе, о котором говорят люди, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу по итогам переговоров в Москве и в Киеве.