06.02.2026
21:17 06.02.2026
ОБСЕ сделает все для избегания будущего конфликта в Европе, заявил генсек
ОБСЕ сделает все для избегания будущего конфликта в Европе, заявил генсек

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. ОБСЕ сделает все возможное, чтобы предотвратить будущий конфликт в Европе, о котором говорят люди, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу по итогам переговоров в Москве и в Киеве.
"Никто не может отрицать, что существует вызов в сфере безопасности для Европы. Люди (в разных странах Европы – ред.) говорят о будущем конфликте. Поэтому ОБСЕ... сделает все возможное, чтобы предотвратить этот конфликт", – сказал он.
В четверг глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности
