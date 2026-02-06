Рейтинг@Mail.ru
Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды по два часа - РИА Новости, 06.02.2026
21:14 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/obse-2072802531.html
Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды по два часа
Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды по два часа - РИА Новости, 06.02.2026
Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды по два часа
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал, что во время двухдневного... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:14:00+03:00
2026-02-06T21:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072666514_0:102:3231:1919_1920x0_80_0_0_7c1e17dc4bda9b0adf1e183119348a06.jpg
https://ria.ru/20260206/kassis-2072783430.html
https://ria.ru/20260206/obse-2072780440.html
Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды по два часа

Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды, каждый раз по 2 часа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал, что во время двухдневного визита в четверг и пятницу в Москву встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была дважды, каждый раз по два часа.
"Мы встретились вчера вечером в Москве с господином Лавровым и его делегацией. Разговор длился чуть более двух часов. Затем сегодня утром мы продолжили обсуждение в том же составе - ещё около двух часов", - сказал Кассис журналистам в Вене по итогам визита в Москву.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Вчера, 19:25
По его словам, сам факт, что украинская и российская стороны уделили руководству ОБСЕ столько времени, в Организации воспринимают как позитивный сигнал.
Как сообщалось ранее, действующий председатель ОБСЕ Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в четверг и пятницу в Москве провели переговоры с главой МИД России. На этой же неделе руководство Организации посетило Киев.
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе
Вчера, 19:02
 
