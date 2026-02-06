Встреча руководства ОБСЕ с Лавровым в Москве была дважды по два часа

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал, что во время двухдневного визита в четверг и пятницу в Москву встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была дважды, каждый раз по два часа.