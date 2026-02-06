Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности

ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что они с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили идею президента РФ Владимира Путина о евразийской архитектуре безопасности.
"Да, мы действительно обсудили идею евразийской архитектуры безопасности, выдвинутую президентом Путиным и доведенную до нашего сведения министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако это, разумеется, не означает, что мы сместили фокус с текущей организации, которую мы возглавляем и которая обладает мандатом на работу с вопросами безопасности в Европе. Именно на этом мы должны сосредоточиться в настоящий момент, поскольку в центре нашего географического пространства идет война, и существуют опасения дальнейшей эскалации, которые необходимо учитывать", - сказал он.
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Вчера, 19:25
Однако Кассис подчеркнул, что безопасность неделима, поэтому можно обсуждать евразийскую архитектуру безопасности в увязке с вопросами безопасности в Тихоокеанском регионе и другими аспектами.
В четверг Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке".