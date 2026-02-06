Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности

ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что они с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили идею президента РФ Владимира Путина о евразийской архитектуре безопасности.

Однако Кассис подчеркнул, что безопасность неделима, поэтому можно обсуждать евразийскую архитектуру безопасности в увязке с вопросами безопасности в Тихоокеанском регионе и другими аспектами.