Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности - РИА Новости, 06.02.2026
20:54 06.02.2026
Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности
Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что они с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:54:00+03:00
2026-02-06T20:54:00+03:00
Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о безопасности

Представители ОБСЕ обсудили с Лавровым идею Путина о евразийской безопасности

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
ВЕНА, 6 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, заявил, что они с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили идею президента РФ Владимира Путина о евразийской архитектуре безопасности.
"Да, мы действительно обсудили идею евразийской архитектуры безопасности, выдвинутую президентом Путиным и доведенную до нашего сведения министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако это, разумеется, не означает, что мы сместили фокус с текущей организации, которую мы возглавляем и которая обладает мандатом на работу с вопросами безопасности в Европе. Именно на этом мы должны сосредоточиться в настоящий момент, поскольку в центре нашего географического пространства идет война, и существуют опасения дальнейшей эскалации, которые необходимо учитывать", - сказал он.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Вчера, 19:25
Однако Кассис подчеркнул, что безопасность неделима, поэтому можно обсуждать евразийскую архитектуру безопасности в увязке с вопросами безопасности в Тихоокеанском регионе и другими аспектами.
В четверг Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке".
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе
Вчера, 19:02
 
