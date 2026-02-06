Рейтинг@Mail.ru
Руководство ОБСЕ представило идеи о реформах организации
20:42 06.02.2026
Руководство ОБСЕ представило идеи о реформах организации
Руководство ОБСЕ представило идеи о реформах организации - РИА Новости, 06.02.2026
Руководство ОБСЕ представило идеи о реформах организации
Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ходе визитов в Москву и Киев представило возможные реформы организации, чтобы она... РИА Новости, 06.02.2026
москва
в мире
киев
вена
феридун синирлиоглу
обсе
москва
киев
вена
москва, в мире, киев, вена, феридун синирлиоглу, обсе
Москва, В мире, Киев, Вена, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Руководство ОБСЕ представило идеи о реформах организации

Руководство ОБСЕ в ходе визитов в Москву представило идеи о реформах организации

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ходе визитов в Москву и Киев представило возможные реформы организации, чтобы она стала более открытой для обсуждения, заявил журналистам действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
По его словам, одной из идей, которую руководство организации представило в Киеве и Москве, была идея реформирования ОБСЕ.
Швейцария готова гарантировать визы для участия России в конференции ОБСЕ
"Как мы можем преобразовать и провести необходимые реформы здесь, в Вене, чтобы быть более открытыми для обсуждения, чтобы слушать друг друга, высказываться, а не ограничиваться одними лишь монологами, как, к сожалению, происходит сегодня", - сказал он журналистам в Вене по итогам визита в Москву.
По словам Кассиса, обе стороны были открыты к обсуждению этих предложений.
"Сейчас мы ждем их откликов. Разумеется, мы обсудили всё вместе, но теперь им нужно обдумать это, провести внутренние консультации, а затем дать обратную связь через свои миссии в Вене, чтобы организация могла приступить к практической работе по этим вопросам", - уточнил он.
Как сообщалось ранее, действующий председатель ОБСЕ Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в четверг и пятницу в Москве провели переговоры с главой МИД России. В начале этой же недели руководство организации посетило Киев.
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе
МоскваВ миреКиевВенаФеридун СинирлиоглуОБСЕ
 
 
