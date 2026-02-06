Руководство ОБСЕ представило идеи о реформах организации

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ходе визитов в Москву и Киев представило возможные реформы организации, чтобы она стала более открытой для обсуждения, заявил журналистам действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Сейчас мы ждем их откликов. Разумеется, мы обсудили всё вместе, но теперь им нужно обдумать это, провести внутренние консультации, а затем дать обратную связь через свои миссии в Вене, чтобы организация могла приступить к практической работе по этим вопросам", - уточнил он.