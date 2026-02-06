Представители ОБСЕ и Лавров уделили внимание теме Украины, заявил Кассис

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Представители ОБСЕ и глава МИД России Сергей Лавров уделили большое внимание теме Украины на встрече в Москве, заявил на пресс-конференции действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис по итогам переговоров в Москве и в Киеве.