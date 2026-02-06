Рейтинг@Mail.ru
Представители ОБСЕ и Лавров уделили внимание теме Украины, заявил Кассис
19:16 06.02.2026
Представители ОБСЕ и Лавров уделили внимание теме Украины, заявил Кассис
Представители ОБСЕ и Лавров уделили внимание теме Украины, заявил Кассис
Представители ОБСЕ и Лавров уделили внимание теме Украины, заявил Кассис

Кассис: представители ОБСЕ и Лавров уделили большое внимание теме Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Представители ОБСЕ и глава МИД России Сергей Лавров уделили большое внимание теме Украины на встрече в Москве, заявил на пресс-конференции действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис по итогам переговоров в Москве и в Киеве.
"Мы (в ходе встречи с Ларовым – ред.) уделили много внимания разговорам о конфликте на Украине", – сказал он.
