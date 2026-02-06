Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе

ВЕНА, 6 фев — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе столкнулась с глубоким упадком, заявил ее председатель, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Система многостороннего сотрудничества находится в кризисе, и ОБСЕ не исключение", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве и Киеве.
По словам Кассиса, цель его визита в Россию заключалась в выстраивании диалога. Он провел беседу с главой МИД Сергеем Лавровым, во время которой они уделили большое внимание теме конфликта на Украине.
Как отмечал в сентябре занимавший тогда пост постпреда России при ОБСЕ Александр Лукашевич, в организации наблюдается системный кризис, вызванный отходом от фундаментальных принципов. В ней почти не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. Согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.
Новый постпред при организации Дмитрий Полянский призвал Швейцарию, председательствующую в 2026 году, продвигать сбалансированную повестку, которая сейчас сильно украинизирована.
