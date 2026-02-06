Рейтинг@Mail.ru
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе
19:02 06.02.2026 (обновлено: 20:31 06.02.2026)
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе столкнулась с глубоким упадком, заявил ее председатель, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ признал, что организация находится в кризисе

© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 6 фев — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе столкнулась с глубоким упадком, заявил ее председатель, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Система многостороннего сотрудничества находится в кризисе, и ОБСЕ не исключение", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве и Киеве.

По словам Кассиса, цель его визита в Россию заключалась в выстраивании диалога. Он провел беседу с главой МИД Сергеем Лавровым, во время которой они уделили большое внимание теме конфликта на Украине.
Как рассказал российский министр, стороны также обсудили действия, которые могли бы помочь ОБСЕ сохранить свое значение. Москва поддержит оживление экономической работы организации, если не будет дискриминации.
Как отмечал в сентябре занимавший тогда пост постпреда России при ОБСЕ Александр Лукашевич, в организации наблюдается системный кризис, вызванный отходом от фундаментальных принципов. В ней почти не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. Согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.
Новый постпред при организации Дмитрий Полянский призвал Швейцарию, председательствующую в 2026 году, продвигать сбалансированную повестку, которая сейчас сильно украинизирована.
