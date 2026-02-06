В ОБСЕ рассказали о визите руководства в Москву

ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Визит руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Москву подчеркивает приверженность Организации политическому диалогу со всеми государствами-участниками, говорится в заявлении ОБСЕ.
"Этот визит подчеркивает приверженность ОБСЕ политическому диалогу со всеми государствами-участниками. Встреча в Киеве 2 февраля и сегодняшняя встреча в Москве свидетельствуют в этот критический момент о решимости государств-участников использовать опыт ОБСЕ в усилиях по прекращению конфликта, решению проблем после его завершения и содействию установлению справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом", - говорится в документе.
В четверг действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.