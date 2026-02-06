Глава МИД Швейцарии обсудил с Лавровым роль ОБСЕ в диалоге по Украине

ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым необходимость диалога по Украине и роль ОБСЕ в содействии урегулированию конфликта.