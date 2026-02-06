Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Швейцарии обсудил с Лавровым роль ОБСЕ в диалоге по Украине
06.02.2026
Глава МИД Швейцарии обсудил с Лавровым роль ОБСЕ в диалоге по Украине
2026
Глава МИД Швейцарии обсудил с Лавровым роль ОБСЕ в диалоге по Украине

Кассис обсудил с Лавровым необходимость диалога по Украине и роль ОБСЕ в нем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым необходимость диалога по Украине и роль ОБСЕ в содействии урегулированию конфликта.
В четверг глава МИД Швейцарии и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
"Сегодня я и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу встретились с министром иностранных дел России Сергеев Лавровым. Мы обсудили необходимость диалога и инклюзивного многостороннего подхода для завершения войны, а также то, как ОБСЕ может служить платформой для содействия этому диалогу в поддержку усилий по достижению справедливого и прочного мира на Украине на основе международного права", - написал Кассис на своей странице в соцсети X.
Глава МИД Швейцарии перепутал стороны за столом переговоров с Лавровым
