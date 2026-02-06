Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с председателем ОБСЕ - РИА Новости, 06.02.2026
12:34 06.02.2026 (обновлено: 12:50 06.02.2026)
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с председателем ОБСЕ
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с председателем ОБСЕ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министрами иностранных дел РФ и Швейцарии Сергеем Лавровым и Иньяцио Кассисом в Москве
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с министрами иностранных дел РФ и Швейцарии Сергеем Лавровым и Иньяцио Кассисом в Москве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, который в пятницу находится с рабочим визитом в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в пятницу переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
"Его визави является министр иностранных дел Лавров, и вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина с председателем ОБСЕ.
Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.
Лавров заявил об угрозе саморазрушения ОБСЕ
