Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с председателем ОБСЕ

2026-02-06T12:34:00+03:00
2026-02-06T12:34:00+03:00
2026-02-06T12:50:00+03:00
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, который в пятницу находится с рабочим визитом в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
проводит в пятницу переговоры с действующим председателем ОБСЕ
, министром иностранных дел Швейцарии
Иньяцио Кассисом.
"Его визави является министр иностранных дел Лавров, и вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено", - сказал Песков
журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина
с председателем ОБСЕ.
Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.