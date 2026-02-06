Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с председателем ОБСЕ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, который в пятницу находится с рабочим визитом в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.