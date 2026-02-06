Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Швейцарии обсудит роль ОБСЕ в прекращении огня на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 06.02.2026 (обновлено: 12:31 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/obse-2072643272.html
Глава МИД Швейцарии обсудит роль ОБСЕ в прекращении огня на Украине
Глава МИД Швейцарии обсудит роль ОБСЕ в прекращении огня на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Глава МИД Швейцарии обсудит роль ОБСЕ в прекращении огня на Украине
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в которых также участвует генсек ОБСЕ Феридун... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:49:00+03:00
2026-02-06T12:31:00+03:00
швейцария
в мире
россия
украина
обсе
мирный план сша по украине
сергей лавров
феридун синирлиоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072658100_3:0:2717:1526_1920x0_80_0_0_30a6900c1ee8aea16c52d41eb64b315b.jpg
https://ria.ru/20260126/poljanskij-2070266407.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072658100_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_240fe09d59495e0273943139fde5de62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, в мире, россия, украина, обсе, мирный план сша по украине, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Швейцария, В мире, Россия, Украина, ОБСЕ, Мирный план США по Украине, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Глава МИД Швейцарии обсудит роль ОБСЕ в прекращении огня на Украине

Глава МИД Швейцарии обсудит роль ОБСЕ в мониторинге прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве. 6 февраля 2026
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве. 6 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в которых также участвует генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, сообщил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль ОБСЕ могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
"Я здесь, чтобы открыть двери с этой организацией (ОБСЕ - ред.). В последние три года было невозможно принять участие в диалоге среди стран с общим мышлением, и мы бы хотели сфокусироваться на этом... Будем обсуждать возможность дать организации роль, которая позволит нам вести дискуссии, подготовиться к подписанию мирного плана и прекращению огня", - сказал Кассис.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Полянский оценил возможность участия ОБСЕ в мониторинге на Украине
26 января, 10:15
 
ШвейцарияВ миреРоссияУкраинаОБСЕМирный план США по УкраинеСергей ЛавровФеридун Синирлиоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала