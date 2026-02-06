Рейтинг@Mail.ru
Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/obrazovanie-2072727140.html
Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования
Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования - РИА Новости, 06.02.2026
Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования
Представители российских высших учебных заведений в рамках тура по КНР представят китайским абитуриентам потенциал российского высшего образования, сообщила РИА РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:04:00+03:00
2026-02-06T16:04:00+03:00
китай
россия
пекин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20260202/putin-2071752358.html
https://ria.ru/20260202/kitay-2071628907.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, общество
Китай, Россия, Пекин, Общество
Российские вузы покажут в Китае потенциал высшего российского образования

Уржумцева: Россия покажет в Китае потенциал российского высшего образования

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 6 фев - РИА Новости. Представители российских высших учебных заведений в рамках тура по КНР представят китайским абитуриентам потенциал российского высшего образования, сообщила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Татьяна Уржумцева.
"Мы собираем заинтересованные университеты, организуем маршрут, едем в разные города и провинции Китая, организуем площадки", - сказала агентству Уржумцева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Путин подписал распоряжение о российско-китайском сотрудничестве
2 февраля, 16:29
По словам главы представительства, предварительно, тур российских вузов по КНР может состоятся в мае. Его цель состоит в том, чтобы познакомить китайских выпускников школ и будущих студентов с российским высшим образованием, уточнила Уржумцева. Участие в туре, как она отметила, могут принять около 15-20 университетов из разных городов России.
В соответствии с решением лидеров РФ и Китайской Народной Республики, 2026-2027 годы объявили перекрестными Годами образования. В России обучаются более 56 тысяч китайских студентов.
Санья Бэй - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На острове Хайнань открылась база Китайско-российского института
2 февраля, 09:14
 
КитайРоссияПекинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала