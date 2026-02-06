https://ria.ru/20260206/obezyany-2072600639.html
Эксперимент с бонобо Канзи доказал, что обезьяны обладают воображением
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Приматы также способны представлять вымышленные предметы и имеют воображение, которое ранее считалось исключительной прерогативой людей, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Science
.
Объектом экспериментов группы ученых из Университета Джонса Хопкинса
стал шимпанзе-бонобо по имени Канзи.
В экспериментах использовались пустые кувшины, чашки, миски и банки. Канзи мог следить за воображаемым соком, который наливали из кувшина в одну из двух чашек, а затем указывать на чашку с воображаемой жидкостью, даже если она была перемещена. Он также смог отслеживать местоположение воображаемых виноградин после того, как экспериментатор сделал вид, что берет одну из пустой емкости и кладет ее в банку.
"Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 миллионов лет назад, к нашим общим предкам", - говорится в исследовании.
Отмечается, что на момент эксперимента Канзи было 43 года.
Телеканал NBC
сообщает, что Канзи умер в 2025 году в возрасте 44 лет. Родившись в неволе, он стал первым бонобо, понявшим некоторые элементы разговорного английского языка. Он выучил язык, усваивая символы, называемые лексиграммами, которые он использовал для общения со своими опекунами.