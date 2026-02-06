Рейтинг@Mail.ru
Эксперимент с бонобо Канзи доказал, что обезьяны обладают воображением
07:51 06.02.2026
Эксперимент с бонобо Канзи доказал, что обезьяны обладают воображением
nbc, университет джонса хопкинса
Наука, NBC, Университет Джонса Хопкинса
© Фото : Zanna Clay/Lui Kotale Bonobo ProjectШимпанзе-бонобо
© Фото : Zanna Clay/Lui Kotale Bonobo Project
Шимпанзе-бонобо. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Приматы также способны представлять вымышленные предметы и имеют воображение, которое ранее считалось исключительной прерогативой людей, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Science.
Объектом экспериментов группы ученых из Университета Джонса Хопкинса стал шимпанзе-бонобо по имени Канзи.
Китайские ученые провели эксперимент по выведению бабочки в космосе
4 февраля, 16:35
Китайские ученые провели эксперимент по выведению бабочки в космосе
4 февраля, 16:35
В экспериментах использовались пустые кувшины, чашки, миски и банки. Канзи мог следить за воображаемым соком, который наливали из кувшина в одну из двух чашек, а затем указывать на чашку с воображаемой жидкостью, даже если она была перемещена. Он также смог отслеживать местоположение воображаемых виноградин после того, как экспериментатор сделал вид, что берет одну из пустой емкости и кладет ее в банку.
"Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 миллионов лет назад, к нашим общим предкам", - говорится в исследовании.
Отмечается, что на момент эксперимента Канзи было 43 года.
Телеканал NBC сообщает, что Канзи умер в 2025 году в возрасте 44 лет. Родившись в неволе, он стал первым бонобо, понявшим некоторые элементы разговорного английского языка. Он выучил язык, усваивая символы, называемые лексиграммами, которые он использовал для общения со своими опекунами.
Зал палеонтологии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями
24 декабря 2025, 03:34
 
НаукаNBCУниверситет Джонса Хопкинса
 
 
