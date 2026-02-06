Эксперимент с бонобо Канзи доказал, что обезьяны обладают воображением

В экспериментах использовались пустые кувшины, чашки, миски и банки. Канзи мог следить за воображаемым соком, который наливали из кувшина в одну из двух чашек, а затем указывать на чашку с воображаемой жидкостью, даже если она была перемещена. Он также смог отслеживать местоположение воображаемых виноградин после того, как экспериментатор сделал вид, что берет одну из пустой емкости и кладет ее в банку.