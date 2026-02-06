Рейтинг@Mail.ru
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/novosibirsk-2072667038.html
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери - РИА Новости, 06.02.2026
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери
Следователи в Новосибирске задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери, сообщили СУСК и прокуратура... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:48:00+03:00
2026-02-06T12:48:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
https://ria.ru/20251126/ubiystvo-2057685448.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери

Жителя Новосибирска задержали за покушение на заказное убийство 72-летней матери

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери, сообщили СУСК и прокуратура региона.
"Сорокадевятилетний обвиняемый из-за возникших неприязненных отношений к матери решил организовать ее убийство… В период с 13 декабря 2025 года по 2 февраля 2026 года фигурант по делу обратился к одному из жителей региона с предложением о совершении убийства женщины за денежное вознаграждение", - сообщили в следственном управлении.
Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
23 мая 2025, 20:28
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, склонении другого лица к совершению преступления, которое не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам).
В прокуратуре региона уточнили, что фигурант предложил убить его мать ранее знакомому мужчине за постройку дома, на что тот дал согласие.
"Обвиняемый приобрел средство связи, организовал аренду жилья, а также представил "будущему убийце" оружие для совершения преступления - нож, потребовав после исполнения отчитаться ему посредством сотовой связи. Вместе с тем, мужчина испугался выполнять просьбу обвиняемого и сообщил обо всем потерпевшей, а также в правоохранительные органы", - рассказали в прокуратуре.
Следователи СК задержали организатора преступления 6 февраля. В суд планируется направить ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудница СК России на месте убийства женщины на улице Ковалевской в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери
26 ноября 2025, 13:01
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала