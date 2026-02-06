https://ria.ru/20260206/novosibirsk-2072667038.html
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери - РИА Новости, 06.02.2026
Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери
Следователи в Новосибирске задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери, сообщили СУСК и прокуратура... РИА Новости, 06.02.2026
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери, сообщили СУСК и прокуратура региона.
"Сорокадевятилетний обвиняемый из-за возникших неприязненных отношений к матери решил организовать ее убийство… В период с 13 декабря 2025 года по 2 февраля 2026 года фигурант по делу обратился к одному из жителей региона с предложением о совершении убийства женщины за денежное вознаграждение", - сообщили в следственном управлении
.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ
(приготовление к убийству по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, склонении другого лица к совершению преступления, которое не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам).
В прокуратуре региона уточнили, что фигурант предложил убить его мать ранее знакомому мужчине за постройку дома, на что тот дал согласие.
"Обвиняемый приобрел средство связи, организовал аренду жилья, а также представил "будущему убийце" оружие для совершения преступления - нож, потребовав после исполнения отчитаться ему посредством сотовой связи. Вместе с тем, мужчина испугался выполнять просьбу обвиняемого и сообщил обо всем потерпевшей, а также в правоохранительные органы", - рассказали в прокуратуре.
Следователи СК
задержали организатора преступления 6 февраля. В суд планируется направить ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.