Жителя Новосибирска заподозрили в покушении на заказное убийство матери

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери, сообщили СУСК и прокуратура региона.

В прокуратуре региона уточнили, что фигурант предложил убить его мать ранее знакомому мужчине за постройку дома, на что тот дал согласие.

"Обвиняемый приобрел средство связи, организовал аренду жилья, а также представил "будущему убийце" оружие для совершения преступления - нож, потребовав после исполнения отчитаться ему посредством сотовой связи. Вместе с тем, мужчина испугался выполнять просьбу обвиняемого и сообщил обо всем потерпевшей, а также в правоохранительные органы", - рассказали в прокуратуре.