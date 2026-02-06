НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет по итогам 2025 года

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2025 год, в частности активы банка на 1 января 2026 года выросли на 41,1%, и составили 1 465 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.

Прибыль банка за отчетный период составила 26,5 миллиарда рублей. Объем собственного капитала банка вырос на 9,1% – до 129,3 миллиарда рублей, чистая прибыль достигла 26,5 миллиарда рублей. При этом рентабельность капитала составила 21,1%. Объем остатков на счетах вырос на 49% – до 1 329,7 миллиарда рублей.

В течение отчетного года агентства "Эксперт РА" и НКР подняли рейтинги банка до уровня ruAA и АА.ru соответственно, а "НРА" и "АКРА" подтвердили их на уровне "АА|ru|" и "АА- (RU)", изменив прогноз на "позитивный".

Как отметила председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева, прошлый год стал очень насыщенным и продуктивным для банка.