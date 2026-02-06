https://ria.ru/20260206/novikom-2072698689.html
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет по итогам 2025 года
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет по итогам 2025 года - РИА Новости, 06.02.2026
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет по итогам 2025 года
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2025 год, в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:23:00+03:00
2026-02-06T14:23:00+03:00
2026-02-06T14:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072697170_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d2df0d34a5ea65ec02dc0cf70c00aeac.jpg
https://ria.ru/20260119/novikom-2068722821.html
https://ria.ru/20251202/novikom-2059237166.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072697170_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_fcec3149b35430d9c9bac83ccac4a3d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет по итогам 2025 года
Банк НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет за 2025 год
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2025 год, в частности активы банка на 1 января 2026 года выросли на 41,1%, и составили 1 465 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Прибыль банка за отчетный период составила 26,5 миллиарда рублей. Объем собственного капитала банка вырос на 9,1% – до 129,3 миллиарда рублей, чистая прибыль достигла 26,5 миллиарда рублей. При этом рентабельность капитала составила 21,1%. Объем остатков на счетах вырос на 49% – до 1 329,7 миллиарда рублей.
В течение отчетного года агентства "Эксперт РА" и НКР подняли рейтинги банка до уровня ruAA и АА.ru соответственно, а "НРА" и "АКРА" подтвердили их на уровне "АА|ru|" и "АА- (RU)", изменив прогноз на "позитивный".
Как отметила председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева, прошлый год стал очень насыщенным и продуктивным для банка.
"Мы намерены и дальше развиваться, внося вклад в достижение технологического лидерства и устойчивый рост российской экономики", – приводит пресс-служба банка слова Георгиевой.