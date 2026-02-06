Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/novgorod-2072613213.html
В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом
В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом - РИА Новости, 06.02.2026
В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, угрожавшего сотруднице пункта выдачи заказов канцелярским ножом, сообщает МВД региона. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:35:00+03:00
2026-02-06T09:35:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072612378_0:0:1845:1039_1920x0_80_0_0_b51023b7cff3e3c2229aa4fa02d73cd5.jpg
https://ria.ru/20260202/ekaterinburg-2071665800.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072612378_425:0:1845:1065_1920x0_80_0_0_87d3abeaacbea689ec28cb4dba2fc4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом

Жителя Нижегородской области задержали за угрозы сотруднице магазина ножом

© ГУ МВД России по Нижегородской областиЖитель Нижегородской области с канцелярским ножом в ПВЗ в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области с канцелярским ножом в ПВЗ в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© ГУ МВД России по Нижегородской области
Житель Нижегородской области с канцелярским ножом в ПВЗ в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, угрожавшего сотруднице пункта выдачи заказов канцелярским ножом, сообщает МВД региона.
В отдел полиции поступило сообщение от 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов на улице Рождественской о нападении на нее неизвестного мужчины, который угрожал ей канцелярским ножом. Находясь в помещении, злоумышленник хватал ее за руки, но она смогла оказать сопротивление и он, ничего не взяв, скрылся в неизвестном направлении.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали нападавшего. 39-летнего ранее неоднократно судимого жителя Нижегородской области доставили в районный ОВД для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
В полиции мужчина заявил, что искал в пункте выдачи заказов свою девушку, которая якобы без спросу взяла у него деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). Полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к иным противоправным действиям.
Житель Екатеринбурга с пистолетом в цветочном магазине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты
2 февраля, 11:33
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала