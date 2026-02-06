https://ria.ru/20260206/novgorod-2072613213.html
В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, угрожавшего сотруднице пункта выдачи заказов канцелярским ножом, сообщает МВД региона. РИА Новости, 06.02.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали мужчину, угрожавшего сотруднице пункта выдачи заказов канцелярским ножом, сообщает МВД региона.
В отдел полиции поступило сообщение от 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов на улице Рождественской о нападении на нее неизвестного мужчины, который угрожал ей канцелярским ножом. Находясь в помещении, злоумышленник хватал ее за руки, но она смогла оказать сопротивление и он, ничего не взяв, скрылся в неизвестном направлении.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали нападавшего. 39-летнего ранее неоднократно судимого жителя Нижегородской области
доставили в районный ОВД для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении
.
В полиции мужчина заявил, что искал в пункте выдачи заказов свою девушку, которая якобы без спросу взяла у него деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ
(Разбой). Полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к иным противоправным действиям.