В Нижнем Новгороде мужчину задержали за угрозы работнику магазина ножом

В отдел полиции поступило сообщение от 20-летней сотрудницы пункта выдачи заказов на улице Рождественской о нападении на нее неизвестного мужчины, который угрожал ей канцелярским ножом. Находясь в помещении, злоумышленник хватал ее за руки, но она смогла оказать сопротивление и он, ничего не взяв, скрылся в неизвестном направлении.