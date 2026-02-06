Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/norovirus-2072762100.html
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей - РИА Новости, 06.02.2026
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей
Врач инфекционной больницы рассказала РИА Новости о первых симптомах норовируса, который характеризуется внезапным началом, острой диареей и интоксикацией. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:50:00+03:00
2026-02-06T17:50:00+03:00
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988879468_0:83:3068:1809_1920x0_80_0_0_3d0b5e0b2b5f34bf1fc6569bba04033c.jpg
https://ria.ru/20260206/vozrast-2072729975.html
https://ria.ru/20260206/ekspert-2072647537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988879468_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_31938a4fb55d0577863047b9348df4ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество
Здоровье - Общество, Общество
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей

Ивентьева: норовирус характеризуется острой диареей и интоксикацией

© iStock.com / SeventyFourВрач за работой в медицинском кабинете
Врач за работой в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / SeventyFour
Врач за работой в медицинском кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Врач инфекционной больницы рассказала РИА Новости о первых симптомах норовируса, который характеризуется внезапным началом, острой диареей и интоксикацией.
"Болезнь характеризуется внезапным началом, диареей, признаками интоксикации. К типичным проявлениям болезни относятся многократная рвота, иногда без предшествующей тошноты, жидкий стул до 50 раз в сутки, схваткообразная боль в животе, урчание, вздутие, диарея без примеси крови, умеренное повышение температуры до 38 градусов, головокружение, озноб и мышечная слабость", - назвала симптомы заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии "Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова" Наталья Ивентьева.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО
Вчера, 16:15
Норовирусная инфекция - это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Специалист подчеркнула, что у взрослых обычно течение болезни проходит мягче, однако они являются заразными в течение двух недель. У детей инфекция протекает тяжелее и развивается быстрее, чем у взрослых.
"Начинается тоже внезапно, с многократной рвоты, отказа от еды и высокой температуры. Симптомы проявляются через 12-24 часа после заражения. Родителям следует внимательно следить за количеством мочи, поведением ребенка и сухости слизистых. Это первые сигналы обезвоживания. При выраженной слабости, редком мочеиспускании или апатии требуется немедленное обращение к врачу. При правильном лечении дети обычно выздоравливают в течение 3-5 дней после заболевания без последствий", - дала советы врач.
Диета - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Врач рассказал, как похудеть к лету
Вчера, 12:05
 
Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала