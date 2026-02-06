https://ria.ru/20260206/norovirus-2072762100.html
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей
Врач назвала первые симптомы норовируса у взрослых и детей
Врач инфекционной больницы рассказала РИА Новости о первых симптомах норовируса, который характеризуется внезапным началом, острой диареей и интоксикацией. РИА Новости, 06.02.2026
Ивентьева: норовирус характеризуется острой диареей и интоксикацией
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Врач инфекционной больницы рассказала РИА Новости о первых симптомах норовируса, который характеризуется внезапным началом, острой диареей и интоксикацией.
"Болезнь характеризуется внезапным началом, диареей, признаками интоксикации. К типичным проявлениям болезни относятся многократная рвота, иногда без предшествующей тошноты, жидкий стул до 50 раз в сутки, схваткообразная боль в животе, урчание, вздутие, диарея без примеси крови, умеренное повышение температуры до 38 градусов, головокружение, озноб и мышечная слабость", - назвала симптомы заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии "Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова" Наталья Ивентьева.
Норовирусная инфекция - это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Специалист подчеркнула, что у взрослых обычно течение болезни проходит мягче, однако они являются заразными в течение двух недель. У детей инфекция протекает тяжелее и развивается быстрее, чем у взрослых.
"Начинается тоже внезапно, с многократной рвоты, отказа от еды и высокой температуры. Симптомы проявляются через 12-24 часа после заражения. Родителям следует внимательно следить за количеством мочи, поведением ребенка и сухости слизистых. Это первые сигналы обезвоживания. При выраженной слабости, редком мочеиспускании или апатии требуется немедленное обращение к врачу. При правильном лечении дети обычно выздоравливают в течение 3-5 дней после заболевания без последствий", - дала советы врач.