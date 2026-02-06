Рейтинг@Mail.ru
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
18:32 06.02.2026
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
Нейросеть Сбербанка "ГигаЧат" выступит в роли соведущего и комментатора трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает... РИА Новости, 06.02.2026
милан, кортина-д'ампеццо, сбербанк россии, сбер
Милан, Кортина-д'Ампеццо, Сбербанк России, Сбер
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нейросеть Сбербанка "ГигаЧат" выступит в роли соведущего и комментатора трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба банка.
С 6 по 22 февраля нейросеть в ходе стриминга поделится фактами о соревнованиях и прогнозами выступлений отечественных спортсменов, а также проведет викторину.
"”ГигаЧат” в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети. Искусственный интеллект "Сбера" довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведет реальный, живой диалог на повседневные темы. Наша модель становится приятным собеседником как для болельщиков, так и спортивных обозревателей в студии, усиливая трансляцию глубиной аналитики и вариативностью данных", — цитирует пресс-служба старшего вице-президент-директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислава Крейнина.
Нейросеть воплотит запрос пользователя в персональную лекцию, из которой, например, пользователь узнает об истории хоккея в Советском Союзе или сколько камней достаточно собрать "в доме" для победы в керлинге, разобраться в сложности элементов фигурного катания или выяснить, как лыжники готовятся к зимним соревнованиям летом.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
 
МиланКортина-д'АмпеццоСбербанк РоссииСбер
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
