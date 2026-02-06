"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нейросеть Сбербанка "ГигаЧат" выступит в роли соведущего и комментатора трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба банка.

С 6 по 22 февраля нейросеть в ходе стриминга поделится фактами о соревнованиях и прогнозами выступлений отечественных спортсменов, а также проведет викторину.

"”ГигаЧат” в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети. Искусственный интеллект "Сбера" довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведет реальный, живой диалог на повседневные темы. Наша модель становится приятным собеседником как для болельщиков, так и спортивных обозревателей в студии, усиливая трансляцию глубиной аналитики и вариативностью данных", — цитирует пресс-служба старшего вице-президент-директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислава Крейнина.

Нейросеть воплотит запрос пользователя в персональную лекцию, из которой, например, пользователь узнает об истории хоккея в Советском Союзе или сколько камней достаточно собрать "в доме" для победы в керлинге, разобраться в сложности элементов фигурного катания или выяснить, как лыжники готовятся к зимним соревнованиям летом.