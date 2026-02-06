https://ria.ru/20260206/neyroset-2072773591.html
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 06.02.2026
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
Нейросеть Сбербанка "ГигаЧат" выступит в роли соведущего и комментатора трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:32:00+03:00
2026-02-06T18:32:00+03:00
2026-02-06T18:32:00+03:00
милан
кортина-д'ампеццо
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859322140_100:0:3741:2048_1920x0_80_0_0_e0b54b5e966fa158f10a4bb381baffdd.jpg
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859322140_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_302495f3b4f6cdf210299fd9bdb50b42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, кортина-д'ампеццо, сбербанк россии, сбер
Милан, Кортина-д'Ампеццо, Сбербанк России, Сбер
"ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
Нейросеть "ГигаЧат" выступит в роли соведущего трансляций зимних Олимпийских игр
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нейросеть Сбербанка "ГигаЧат" выступит в роли соведущего и комментатора трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в одном из онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба банка.
С 6 по 22 февраля нейросеть в ходе стриминга поделится фактами о соревнованиях и прогнозами выступлений отечественных спортсменов, а также проведет викторину.
"”ГигаЧат” в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети. Искусственный интеллект "Сбера" довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведет реальный, живой диалог на повседневные темы. Наша модель становится приятным собеседником как для болельщиков, так и спортивных обозревателей в студии, усиливая трансляцию глубиной аналитики и вариативностью данных", — цитирует пресс-служба старшего вице-президент-директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислава Крейнина.
Нейросеть воплотит запрос пользователя в персональную лекцию, из которой, например, пользователь узнает об истории хоккея в Советском Союзе или сколько камней достаточно собрать "в доме" для победы в керлинге, разобраться в сложности элементов фигурного катания или выяснить, как лыжники готовятся к зимним соревнованиям летом.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.