В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT, пишут СМИ

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Обвиняемые в коррупции и мошенничестве сотрудники пассажирской компании национальных железных дорог Румынии - CFR Călători - консультировались с нейросетью ChatGPT о том, как отвечать на допросах, сообщает портал HotNews.

Согласно материалам дела объемом более 700 страниц, обвиняемые блокировали места в вагонах класса "спальный" и "купе" с использованием персональных номеров (CNP) школьников и студентов, имеющих право на бесплатный проезд. После этого места продавали пассажирам непосредственно в поездах, часто без оформления билетов, за наличные деньги, которые сотрудники присваивали себе.

"В материалах дела содержатся стенограммы переписки обвиняемых с ChatGPT, полученные в ходе компьютерных экспертиз мобильных телефонов и планшетов. В диалогах сотрудники компании интересовались, кто вправе устанавливать размер ущерба, можно ли избежать ответственности при отсутствии "реального вреда", а также просили помочь сформулировать объяснения для следственных органов", - отмечает Hotnews

В одном из эпизодов нейросеть предлагала подготовить "аргументированную официальную формулировку" для оправдания блокировки 17 мест в системе бронирования, указывая на отсутствие прямого финансового ущерба для компании. В другом случае приложение предлагает им "четкую аргументированную формулировку" для использования в официальном ответе и даже советует, какие документы можно подготовить для руководства или дисциплинарной комиссии.

В итоге эти переписки сами стали частью доказательств в деле.

Скандал с блокировкой и перепродажей мест в поездах периодически всплывает в румынских СМИ с 2024 года. После первых дисциплинарных санкций весной 2024 года и материала специализированного изданияClub Feroviar ("Клуб железнодорожников") полиция и прокуратура провели масштабные обыски 25 марта 2025 года. Сейчас дело перешло в стадию судебного рассмотрения.