В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT, пишут СМИ
06.02.2026
В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT, пишут СМИ
в мире, румыния
В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT, пишут СМИ

HotNews: в Румынии обвиняемые в коррупции спрашивали у ChatGPT ответы на допрос

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Обвиняемые в коррупции и мошенничестве сотрудники пассажирской компании национальных железных дорог Румынии - CFR Călători - консультировались с нейросетью ChatGPT о том, как отвечать на допросах, сообщает портал HotNews.
Согласно материалам дела объемом более 700 страниц, обвиняемые блокировали места в вагонах класса "спальный" и "купе" с использованием персональных номеров (CNP) школьников и студентов, имеющих право на бесплатный проезд. После этого места продавали пассажирам непосредственно в поездах, часто без оформления билетов, за наличные деньги, которые сотрудники присваивали себе.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии
3 февраля, 01:26
"В материалах дела содержатся стенограммы переписки обвиняемых с ChatGPT, полученные в ходе компьютерных экспертиз мобильных телефонов и планшетов. В диалогах сотрудники компании интересовались, кто вправе устанавливать размер ущерба, можно ли избежать ответственности при отсутствии "реального вреда", а также просили помочь сформулировать объяснения для следственных органов", - отмечает Hotnews.
В одном из эпизодов нейросеть предлагала подготовить "аргументированную официальную формулировку" для оправдания блокировки 17 мест в системе бронирования, указывая на отсутствие прямого финансового ущерба для компании. В другом случае приложение предлагает им "четкую аргументированную формулировку" для использования в официальном ответе и даже советует, какие документы можно подготовить для руководства или дисциплинарной комиссии.
В итоге эти переписки сами стали частью доказательств в деле.
Скандал с блокировкой и перепродажей мест в поездах периодически всплывает в румынских СМИ с 2024 года. После первых дисциплинарных санкций весной 2024 года и материала специализированного изданияClub Feroviar ("Клуб железнодорожников") полиция и прокуратура провели масштабные обыски 25 марта 2025 года. Сейчас дело перешло в стадию судебного рассмотрения.
По делу проходят 33 сотрудника предприятия CFR Călători. Расследование ведет прокуратура при Бухарестском трибунале.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью
31 января, 07:58
 
