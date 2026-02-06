Рейтинг@Mail.ru
США вынудили Китай принять непростое решение - РИА Новости, 06.02.2026
08:00 06.02.2026 (обновлено: 08:03 06.02.2026)
США вынудили Китай принять непростое решение
США вынудили Китай принять непростое решение - РИА Новости, 06.02.2026
США вынудили Китай принять непростое решение
Взяв под контроль венесуэльскую нефть, США активно принялись продавать ее на мировом рынке. Однако ведущая топливная госкомпания КНР внезапно прекратила... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T08:00:00+03:00
2026-02-06T08:03:00+03:00
в мире
сша
китай
венесуэла
petrochina
vitol
trafigura
brent
сша
китай
венесуэла
1920
1920
true
в мире, сша, китай, венесуэла, petrochina, vitol, trafigura, brent, urals, экономика
В мире, США, Китай, Венесуэла, PetroChina, Vitol, Trafigura, Brent, Urals, Экономика
США вынудили Китай принять непростое решение

Китай отказался от закупок венесуэльской нефти из-за действий США

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Взяв под контроль венесуэльскую нефть, США активно принялись продавать ее на мировом рынке. Однако ведущая топливная госкомпания КНР внезапно прекратила закупки. С чем это связано и как скажется на России — в материале РИА Новости.

Слишком дорого

Первую партию в январе реализовали нефтетрейдеры Vitol и Trafigura. Как сообщили в Минэнерго США — на 500 миллионов долларов.
Trafigura и Vitol предложили сырье в том числе индийским и китайским нефтеперерабатывающим компаниям, в частности PetroChina. Однако, как сообщило Reuters, китайцы отказались.
"PetroChina проинформировала своих трейдеров о том, что им не следует торговать венесуэльской нефтью после того, как Вашингтон взял ее под контроль", — утверждает агентство.
Аналитики увязывают это с тем, что Trafigura и Vitol продают венесуэльскую нефть заметно дороже, чем раньше: скидки к эталонному сорту Brent — всего пять долларов за баррель против декабрьских 15.
"Похоже, экономический фактор доминирует. При таком сжатии дисконта условия заметно ухудшаются, а решения принимаются исходя из конечной цены", — указывает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
© AP Photo / Ernesto VargasВенесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ernesto Vargas
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла

Финансовые риски

Конечно, не обошлось и без геополитики.
"PetroChina де-факто не имеет доступа к своим добывающим активам в Венесуэле после военного вторжения США. И пока вопрос контроля над ними не уладят, говорить о возобновлении закупок не приходится", — подчеркивает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО "РСХБ Управление Активами".
Это создает определенные финансовые риски для китайских потребителей. В частности, связанные с вероятностью вторичных санкций.
Ужесточение контроля Вашингтона над сделками делает любые операции с венесуэльской нефтью крайне рискованными для крупных международных компаний, отмечает Mупегну Нзусси Кевин Грас, доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета.
Как поясняет Надежда Капустина, профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве России, после того как американская Chevron получила от Минфина США лицензию на возобновление операций в Венесуэле, а контроль над продажами перешел к структурам, подотчетным американскому регулированию, продолжение закупок создавало бы для китайских госкомпаний риски вторичных санкций и осложнило бы отношения с финансовыми институтами США.
© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Нефть за долги

Отсюда — другая проблема. Вмешательство Вашингтона подрывает соглашение между Пекином и Каракасом "нефть в обмен на долги".
Программа была выгодна обеим сторонам: Венесуэла получала кредиты, а Китай — долгосрочные поставки энергоресурсов. Контроль США над нефтяными потоками разрушает эту модель: политические риски перевешивают экономическую выгоду.
Нефть теперь можно продать на мировом рынке, а вырученные средства заморозить или использовать в соответствии с американскими интересами. Это лишает КНР венесуэльских поставок, выступающих гарантией по кредитам.
Опять же — без участия крупных государственных компаний, таких как PetroChina, программа "нефть в обмен на долги" утрачивает жизнеспособность.
© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла

Ищут замену

Аналитики не исключают, что примеру PetroChina последуют и другие крупные китайские нефтяные корпорации, такие как CNOOC, Sinopec. И частные китайские НПЗ — "самовары". Для них главное не санкции, а цена.
Уже в феврале трейдеры ждут резкого сокращения закупок КНР венесуэльской нефти. Падение импорта Пекин, вероятно, компенсирует из других источников.
В частности, по сообщениям игроков рынка, китайские НПЗ наращивают закупки схожих по характеристикам иранских и российских сортов, на которые сохраняется существенный дисконт.
Так, иранская нефть марки Heavy и российская Urals с поставкой в Китай в марте торгуются со скидкой порядка 12 долларов за баррель к Brent.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть"
Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - Китай - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Нефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть"
"Российская тяжелая нефть марки ESPO, поставляемая в Китай через порт Козьмино и по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан", действительно может частично заместить выпадающие объемы венесуэльских поставок. Китайские НПЗ, особенно независимые в провинции Шаньдун, демонстрируют готовность наращивать закупки российского сырья. В то же время сказывается разница в сортах и инфраструктурные ограничения", — отмечает Капустина.
Таким образом, констатирует экономист, Пекин балансирует между стремлением диверсифицировать поставки и желанием избежать прямой конфронтации с американцами. Российское направление, несмотря на санкционные риски, воспринимается китайской стороной как более предсказуемое и менее уязвимое с точки зрения логистики.
© NurPhotoТанкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© NurPhoto
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
 
В миреСШАКитайВенесуэлаPetroChinaVitolTrafiguraBrentUralsЭкономика
 
 
