США вынудили Китай принять непростое решение

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Взяв под контроль венесуэльскую нефть, США активно принялись продавать ее на мировом рынке. Однако ведущая топливная госкомпания КНР внезапно прекратила закупки. С чем это связано и как скажется на России — в материале РИА Новости.

Слишком дорого

Первую партию в январе реализовали нефтетрейдеры Vitol и Trafigura. Как сообщили в Минэнерго США — на 500 миллионов долларов.

Trafigura и Vitol предложили сырье в том числе индийским и китайским нефтеперерабатывающим компаниям, в частности PetroChina. Однако, как сообщило Reuters, китайцы отказались.

"PetroChina проинформировала своих трейдеров о том, что им не следует торговать венесуэльской нефтью после того, как Вашингтон взял ее под контроль", — утверждает агентство.

Аналитики увязывают это с тем, что Trafigura и Vitol продают венесуэльскую нефть заметно дороже, чем раньше: скидки к эталонному сорту Brent — всего пять долларов за баррель против декабрьских 15.

"Похоже, экономический фактор доминирует. При таком сжатии дисконта условия заметно ухудшаются, а решения принимаются исходя из конечной цены", — указывает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

© AP Photo / Ernesto Vargas Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла © AP Photo / Ernesto Vargas Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла

Финансовые риски

Конечно, не обошлось и без геополитики.

"PetroChina де-факто не имеет доступа к своим добывающим активам в Венесуэле после военного вторжения США. И пока вопрос контроля над ними не уладят, говорить о возобновлении закупок не приходится", — подчеркивает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО "РСХБ Управление Активами".

Это создает определенные финансовые риски для китайских потребителей. В частности, связанные с вероятностью вторичных санкций.

Ужесточение контроля Вашингтона над сделками делает любые операции с венесуэльской нефтью крайне рискованными для крупных международных компаний, отмечает Mупегну Нзусси Кевин Грас, доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета.

Как поясняет Надежда Капустина, профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве России, после того как американская Chevron получила от Минфина США лицензию на возобновление операций в Венесуэле, а контроль над продажами перешел к структурам, подотчетным американскому регулированию, продолжение закупок создавало бы для китайских госкомпаний риски вторичных санкций и осложнило бы отношения с финансовыми институтами США.

© AP Photo / Patrick Semansky Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне © AP Photo / Patrick Semansky Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Нефть за долги

Отсюда — другая проблема. Вмешательство Вашингтона подрывает соглашение между Пекином и Каракасом "нефть в обмен на долги".

Программа была выгодна обеим сторонам: Венесуэла получала кредиты, а Китай — долгосрочные поставки энергоресурсов. Контроль США над нефтяными потоками разрушает эту модель: политические риски перевешивают экономическую выгоду.

Нефть теперь можно продать на мировом рынке, а вырученные средства заморозить или использовать в соответствии с американскими интересами. Это лишает КНР венесуэльских поставок, выступающих гарантией по кредитам.

Опять же — без участия крупных государственных компаний, таких как PetroChina, программа "нефть в обмен на долги" утрачивает жизнеспособность.

© AP Photo / Matias Delacroix Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла © AP Photo / Matias Delacroix Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла

Ищут замену

Аналитики не исключают, что примеру PetroChina последуют и другие крупные китайские нефтяные корпорации, такие как CNOOC, Sinopec. И частные китайские НПЗ — "самовары". Для них главное не санкции, а цена.

Уже в феврале трейдеры ждут резкого сокращения закупок КНР венесуэльской нефти. Падение импорта Пекин, вероятно, компенсирует из других источников.

В частности, по сообщениям игроков рынка, китайские НПЗ наращивают закупки схожих по характеристикам иранских и российских сортов, на которые сохраняется существенный дисконт.

Так, иранская нефть марки Heavy и российская Urals с поставкой в Китай в марте торгуются со скидкой порядка 12 долларов за баррель к Brent.

"Российская тяжелая нефть марки ESPO, поставляемая в Китай через порт Козьмино и по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан", действительно может частично заместить выпадающие объемы венесуэльских поставок. Китайские НПЗ, особенно независимые в провинции Шаньдун, демонстрируют готовность наращивать закупки российского сырья. В то же время сказывается разница в сортах и инфраструктурные ограничения", — отмечает Капустина.

Таким образом, констатирует экономист, Пекин балансирует между стремлением диверсифицировать поставки и желанием избежать прямой конфронтации с американцами. Российское направление, несмотря на санкционные риски, воспринимается китайской стороной как более предсказуемое и менее уязвимое с точки зрения логистики.