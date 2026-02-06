https://ria.ru/20260206/nauka-2072792619.html
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки - РИА Новости, 06.02.2026
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль "Ночь науки" в преддверии Дня российской науки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:30:00+03:00
2026-02-06T20:30:00+03:00
2026-02-06T20:30:00+03:00
наука
москва
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия "новые люди"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928229079_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_2fc0c7a033e737c688a25627e1b26521.jpg
https://ria.ru/prazdniki/den-rossijskoj-nauki/
https://ria.ru/20260204/moskva-2072137897.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928229079_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f45bb43cf8da71711f6fdc64b641c063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия "новые люди"
Наука, Москва, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия "Новые люди"
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня российской науки
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль "Ночь науки" в преддверии Дня российской науки, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль открыл лидер партии Алексей Нечаев
. В мероприятии также приняли участие молодые ученые - лауреаты всероссийских и международных премий и семейные династии, которые посветили жизнь химии и робототехнике.
Для гостей были подготовлены живые лаборатории, интерактивные мастер-классы по химии и физике, игровые научные зоны и зрелищные шоу-эксперименты.
Как сообщили в пресс-службе партии, цель фестиваля — популяризация науки среди молодёжи, развитие интереса к исследованиям и технологиям.
"Сегодня партия "Новые люди" проводит фестиваль "Ночь науки", чтобы показать молодым людям, что наука — это увлекательно. Сегодня участники сами провели опыты и эксперименты. Было видно, как у них загорелись глаза от восторга. Я очень надеюсь, что для кого-то этот вечер будет первым шагом на пути стать учёным, инженером или разработчиком. Если кто-то подумает: "Я хочу посвятить науке свою жизнь" — значит, мы собрались здесь не зря", - сказал Нечаев на открытии фестиваля.