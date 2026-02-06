Рейтинг@Mail.ru
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки
Наука
 
20:30 06.02.2026
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки - РИА Новости, 06.02.2026
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль "Ночь науки" в преддверии Дня российской науки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня науки

Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль в преддверии Дня российской науки

Урок инженерии в школе
Урок инженерии в школе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / SolStock
Урок инженерии в школе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Партия "Новые люди" провела в Москве фестиваль "Ночь науки" в преддверии Дня российской науки, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль открыл лидер партии Алексей Нечаев. В мероприятии также приняли участие молодые ученые - лауреаты всероссийских и международных премий и семейные династии, которые посветили жизнь химии и робототехнике.
III Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
День российской науки 2026: дата, история и традиции праздника
7 февраля 2025, 12:40
Для гостей были подготовлены живые лаборатории, интерактивные мастер-классы по химии и физике, игровые научные зоны и зрелищные шоу-эксперименты.
Как сообщили в пресс-службе партии, цель фестиваля — популяризация науки среди молодёжи, развитие интереса к исследованиям и технологиям.
"Сегодня партия "Новые люди" проводит фестиваль "Ночь науки", чтобы показать молодым людям, что наука — это увлекательно. Сегодня участники сами провели опыты и эксперименты. Было видно, как у них загорелись глаза от восторга. Я очень надеюсь, что для кого-то этот вечер будет первым шагом на пути стать учёным, инженером или разработчиком. Если кто-то подумает: "Я хочу посвятить науке свою жизнь" — значит, мы собрались здесь не зря", - сказал Нечаев на открытии фестиваля.
Производство - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Гарбузов: промплощадки откроют двери для москвичей в День российской науки
4 февраля, 12:03
 
Наука Москва Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди") Партия "Новые люди"
 
 
Обсуждения
