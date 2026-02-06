https://ria.ru/20260206/nato-2072788472.html
Симоньян оценила вероятность разрушения НАТО
Симоньян оценила вероятность разрушения НАТО
Симоньян оценила вероятность разрушения НАТО
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вероятность разрушения НАТО сейчас выше, чем когда-либо, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Вероятность разрушения НАТО
как организации сейчас, наверное, выше, чем когда бы то ни было", - сказала Симоньян
в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1
".
Она добавила, что НАТО существует "по инерции", а действия организации противоречивы.
"Кого НАТО защитила? От кого НАТО защитила за всю историю своего существования? Вот я сижу и думаю: "Я не могу припомнить". Вообще не очень понятно, зачем она нужна", - заключила Симоньян.