Симоньян оценила вероятность разрушения НАТО
19:54 06.02.2026 (обновлено: 21:41 06.02.2026)
Симоньян оценила вероятность разрушения НАТО
Вероятность разрушения НАТО сейчас выше, чем когда-либо, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вероятность разрушения НАТО сейчас выше, чем когда-либо, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Вероятность разрушения НАТО как организации сейчас, наверное, выше, чем когда бы то ни было", - сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она добавила, что НАТО существует "по инерции", а действия организации противоречивы.
"Кого НАТО защитила? От кого НАТО защитила за всю историю своего существования? Вот я сижу и думаю: "Я не могу припомнить". Вообще не очень понятно, зачем она нужна", - заключила Симоньян.
