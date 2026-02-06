Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
16:03 06.02.2026
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
Собственной армии у Европы быть не может, укрепление европейского компонента НАТО должно осуществляться силами государств-членов, заявил глава военного комитета РИА Новости, 06.02.2026
Адмирал Драгоне: у Европы не может быть общей армии

Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Собственной армии у Европы быть не может, укрепление европейского компонента НАТО должно осуществляться силами государств-членов, заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Нам нужно быть реалистами: именно государства предоставляют силы альянсу. Европа не может иметь армию так же, как и НАТО не имеет собственной армии", - сказал он в интервью испанской газете Vanguardia.
По словам адмирала, задача европейских союзников заключается не в создании общей армии, а в укреплении европейского компонента внутри НАТО. Это можно сделать за счет увеличения инвестиций и развития военных возможностей, считает Драгоне.
Председатель военного комитета отметил, что европейские страны уже вносят значительный вклад в коллективную оборону, в том числе на восточном фланге НАТО. В частности, Испания, по его словам, "делает выдающуюся работу", участвуя в миссиях в Латвии, Словакии и Румынии.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стубб назвал рассуждения о российской угрозе для НАТО шумом
