https://ria.ru/20260206/nato-2072726428.html
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии - РИА Новости, 06.02.2026
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
Собственной армии у Европы быть не может, укрепление европейского компонента НАТО должно осуществляться силами государств-членов, заявил глава военного комитета РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:03:00+03:00
2026-02-06T16:03:00+03:00
2026-02-06T16:03:00+03:00
в мире
европа
испания
латвия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
https://ria.ru/20260206/stubb-2072670495.html
европа
испания
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, испания, латвия, нато
В мире, Европа, Испания, Латвия, НАТО
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
Адмирал Драгоне: у Европы не может быть общей армии