В НАТО не знают, примут ли США участие в операции Arctic Sentry

МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в альянсе пока не знают, будут ли США участвовать в планируемой операции Arctic Sentry ("Арктический часовой") в Гренландии.