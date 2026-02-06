Рейтинг@Mail.ru
В НАТО не знают, примут ли США участие в операции Arctic Sentry
15:41 06.02.2026
В НАТО не знают, примут ли США участие в операции Arctic Sentry
Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в альянсе пока не знают, будут ли США участвовать в планируемой операции Arctic Sentry... РИА Новости, 06.02.2026
В НАТО не знают, примут ли США участие в операции Arctic Sentry

МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в альянсе пока не знают, будут ли США участвовать в планируемой операции Arctic Sentry ("Арктический часовой") в Гренландии.
"На этой неделе оперативное командование, отвечающее за вопросы безопасности, приступило к планированию деятельности, сосредоточенной в Арктике (Arctic Sentry). Однако пока всё находится на стадии изучения… Мы пока этого не знаем (будут ли участвовать США - ред.). Процесс только начинается", - сказал он в интервью испанской газете Vanguardia.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стубб назвал рассуждения о российской угрозе для НАТО шумом
Вчера, 12:56
Каво Драгоне подчеркнул, что участие в Arctic Sentry будет добровольным, решение о присоединении к миссии каждая из 32 стран-членов НАТО будет принимать самостоятельно.
По словам адмирала, речь идет о деятельности в формате усиленного наблюдения, аналогичной уже действующим инициативам НАТО в других регионах. В частности, возможная операция по своей архитектуре может напоминать миссию Baltic Sentry в Балтийском море.
Ранее официальный представитель Верховного штаба союзных сил альянса в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл заявил, что в рамках НАТО начато конкретное военное планирование операции по безопасности Арктики в Гренландии "Арктический часовой". Оперативный план предусматривает регулярные маневры кораблей НАТО, усиленный контроль воздушного пространства с участием истребителей альянса, а также временное размещение небольших контингентов сухопутных войск в Гренландии и Арктике в целом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал, почему НАТО не распалась после холодной войны
5 февраля, 18:32
 
