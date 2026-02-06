В Запорожской области назвали причину частичного обесточивания

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Причиной частичного обесточивания Запорожской области стало технологическое нарушение в работе оборудования, электроснабжение восстановят в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

В минэнерго подчеркнули, что специалисты уже работают над устранением последствий, электроснабжение восстановят в ближайшее время.