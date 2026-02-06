https://ria.ru/20260206/narkotik-2072718489.html
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика - РИА Новости, 06.02.2026
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
Врачи в Германии обеспокоены появлением нового и крайне опасного для жизни дизайнерского наркотика, пишет газета Bild. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:31:00+03:00
2026-02-06T15:31:00+03:00
2026-02-06T16:43:00+03:00
в мире
германия
bild
наркотики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072734748_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_4bf05cf700dc1d6457e2e79954156b6f.jpg
https://ria.ru/20260128/moskva-2070738836.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072734748_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f9210c59975c3421cfee07bda30117a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, bild, наркотики
В мире, Германия, Bild, Наркотики
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
Bild: немецкие врачи обеспокоены появлением нового опасного для жизни наркотика