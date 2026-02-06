Рейтинг@Mail.ru
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
15:31 06.02.2026 (обновлено: 16:43 06.02.2026)
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика - РИА Новости, 06.02.2026
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
Врачи в Германии обеспокоены появлением нового и крайне опасного для жизни дизайнерского наркотика, пишет газета Bild. РИА Новости, 06.02.2026
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика

Bild: немецкие врачи обеспокоены появлением нового опасного для жизни наркотика

Предупреждение о синтетическом наркотике цихлорфине в одном из медучреждений Германии
Предупреждение о синтетическом наркотике цихлорфине в одном из медучреждений Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Getty Images / picture alliance / Marijan Murat
Предупреждение о синтетическом наркотике цихлорфине в одном из медучреждений Германии. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Врачи в Германии обеспокоены появлением нового и крайне опасного для жизни дизайнерского наркотика, пишет газета Bild.
"Эксперты и врачи бьют тревогу: по Германии циркулирует новый опасный дизайнерский наркотик! Речь идет о цихлорфине, синтетическом опиоиде", — говорится в публикации.
По данным лабораторий Laborverbund LADR, даже очень маленькая доза этого вещества может привести к передозировке. Издание отмечает, что зафиксирован по меньшей мере один случай попадания в реанимацию после приема цихлорфина.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Москве ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов
28 января, 12:31
 
