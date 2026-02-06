Рейтинг@Mail.ru
"Свести в могилу". СМИ набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 06.02.2026
"Свести в могилу". СМИ набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Иностранные наемники в рядах ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 06.02.2026
"Свести в могилу". СМИ набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

Sohu: иностранные наемники ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Иностранные наемники в рядах ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине, пишет китайский портал Sohu.
"Несмотря на большой приток боевиков на Украину, большинство из них в конечном счете будут убиты или ранены, и лучший вариант для них — поспешное бегство", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Чехии сделали резкое заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 17:53
Как отметили в статье, еще в первые дни конфликта киевский режим столкнулся с дефицитом живой силы и стал лихорадочно набирать наемников со всего мира. Тем не менее, это не принесло Киеву никаких преимуществ в зоне СВО.
"Однако, похоже, истинная цель Зеленского заключается в том, чтобы свести в могилу как минимум миллион человек", — резюмировал автор материала.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 16:59
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАфганистанВооруженные силы Украины
 
 
