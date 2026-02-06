Наемник ВСУ из Перу обвинил поляков в дискриминации

"В Польше я столкнулся с дискриминацией", — рассказал он в прямой трансляции в одной из соцсетей, с которой ознакомилось РИА Новости.

"Возможно, из-за того, что я не знаю ни английского, ни польского, ни украинского. <…> Возможно, меня дискриминировали из-за моего цвета кожи. Я не совсем белый. А может быть, из-за моего невысокого роста. <…> На меня смотрели пренебрежительно", — пожаловался он.