09:18 06.02.2026 (обновлено: 10:52 06.02.2026)
Наемник ВСУ из Перу обвинил поляков в дискриминации
Перуанский наемник-вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" обвинил поляков в дискриминации и пренебрежительном отношении. РИА Новости, 06.02.2026
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Перуанский наемник-вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" обвинил поляков в дискриминации и пренебрежительном отношении.
"В Польше я столкнулся с дискриминацией", — рассказал он в прямой трансляции в одной из соцсетей, с которой ознакомилось РИА Новости.
Перуанец предположил, что причиной такого поведения местных жителей могло стать его незнание иностранных языков, цвет кожи и невысокий рост.
"Возможно, из-за того, что я не знаю ни английского, ни польского, ни украинского. <…> Возможно, меня дискриминировали из-за моего цвета кожи. Я не совсем белый. А может быть, из-за моего невысокого роста. <…> На меня смотрели пренебрежительно", — пожаловался он.
В сентябре, после публикации материала РИА Новости о "Специальной латинской бригаде", наемники оправдывались в соцсетях при помощи юридических уловок киевского режима, но тем самым лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий. На деле же наемники становятся "пушечным мясом", а командование плохо к ним относится. Часто они погибают, после чего наниматели под разными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
В миреУкраинаПольшаВооруженные силы Украины
 
 
