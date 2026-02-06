В Новосибирске мужчина планировал убить мать из-за отказа давать ему денег

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Предполагаемым мотивом планировавшегося заказного убийства 72-летней матери в Новосибирске сыном стал отказ женщины давать ему деньги, сообщается на Предполагаемым мотивом планировавшегося заказного убийства 72-летней матери в Новосибирске сыном стал отказ женщины давать ему деньги, сообщается на сайте МВД-медиа.

Ранее в СУСК РФ по региону сообщили, что следователи в Новосибирске в пятницу задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери. Он задержан, решается вопрос об аресте.

"Предварительно установлено, что в декабре прошлого года 49-летний ранее судимый мужчина запланировал убийство родной матери. Предполагаемым мотивом преступления стал отказ 72-летней женщины оказывать финансовую помощь своему сыну", - говорится в сообщении.

По данным МВД, убить мать он предложил своему 50-летнему другу, проживающему в сельской местности, а за работу пообещал помощь в постройке жилого дома.

"Злоумышленник привез исполнителя в Новосибирск, где арендовал ему квартиру рядом с местом проживания родственницы, а также передал ему нож и новый сотовый телефон для связи после совершения убийства", - рассказали в полиции.