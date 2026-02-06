https://ria.ru/20260206/mvd-2072701325.html
В Новосибирске мужчина планировал убить мать из-за отказа давать ему денег
В Новосибирске мужчина планировал убить мать из-за отказа давать ему денег - РИА Новости, 06.02.2026
В Новосибирске мужчина планировал убить мать из-за отказа давать ему денег
Предполагаемым мотивом планировавшегося заказного убийства 72-летней матери в Новосибирске сыном стал отказ женщины давать ему деньги, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.02.2026
В Новосибирске мужчина планировал убить мать из-за отказа давать ему денег
МВД: мужчина в Новосибирске хотел убить мать из-за отказа давать ему денег
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости.
Предполагаемым мотивом планировавшегося заказного убийства 72-летней матери в Новосибирске сыном стал отказ женщины давать ему деньги, сообщается на сайте
МВД-медиа.
Ранее в СУСК РФ
по региону сообщили, что следователи в Новосибирске
в пятницу задержали 49-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на заказное убийство 72-летней матери. Он задержан, решается вопрос об аресте.
"Предварительно установлено, что в декабре прошлого года 49-летний ранее судимый мужчина запланировал убийство родной матери. Предполагаемым мотивом преступления стал отказ 72-летней женщины оказывать финансовую помощь своему сыну", - говорится в сообщении.
По данным МВД, убить мать он предложил своему 50-летнему другу, проживающему в сельской местности, а за работу пообещал помощь в постройке жилого дома.
"Злоумышленник привез исполнителя в Новосибирск, где арендовал ему квартиру рядом с местом проживания родственницы, а также передал ему нож и новый сотовый телефон для связи после совершения убийства", - рассказали в полиции.
Ранее в прокуратуре сообщили, что в итоге предполагаемый исполнитель преступления сообщил обо всем женщине и в правоохранительные органы.